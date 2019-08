Schauspielerin und Model Milla Jovovich (43, "Das fünfte Element") erwartet ihr drittes Kind. Das gab die gebürtige Ukrainerin nun persönlich via Instagram bekannt: "Wieder schwanger", beginnt der Post, den sie mit einem seitlichen Spiegel-Selfie illustriert, auf dem ihr Babybauch wunderbar zu erkennen ist.

Überwältigende Gefühle

Die 43-Jährige gibt in der Nachricht aber auch ehrlich zu, wie emotional alles zu Beginn dieser Schwangerschaft für sie gewesen sei. "Als ich vor 13 Wochen erfuhr, dass ich schwanger bin, hatte ich gemischte Gefühle, die zwischen vollkommener Freude und völligem Entsetzen lagen. Wegen meines Alters und dem Verlust der letzten Schwangerschaft wollte ich mich nicht zu schnell an dieses potenzielle Baby binden", schreibt sie.

Erst im Mai hatte sie öffentlich über eine Notabtreibung gesprochen, die sie zwei Jahre zuvor hatte durchstehen müssen. Wie sie in ihrem jüngsten Post weiter erklärt, hätten sie und ihre Familie deshalb in den vergangenen Monaten viel Zeit in Arztpraxen und mit dem Warten auf Testergebnisse verbracht. "Es war nicht lustig."

Wieder ein Mädchen

Doch das Warten hat sich offenbar gelohnt, denn Milla Jovovich erwartet ihre dritte Tochter, wie sie nun auch schon verriet. "Gott sei Dank sind wir jetzt im Klaren UND wir haben herausgefunden, dass wir mit einem weiteren Mädchen gesegnet werden", teilt sie ihre Freude mit den Followern. "Wie auch immer, wünscht mir und meinem Baby Glück! Ich sende euch allen viel Liebe und werde euch über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten!", schließt sie den Post.

Milla Jovovich ist seit 2009 in dritter Ehe mit Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Paul W. S. Anderson (54, "Resident Evil"). Mit ihm hat sie die beiden Töchter Ever (11) und Dashiel (4). Am 17. Dezember feiert Jovovich ihren 44. Geburtstag.