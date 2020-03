Schauspielerin Milla Jovovich (44, "Resident Evil") feiert auf Instagram die ersten großen Filmrollen ihrer Tochter Ever Gabo Anderson (12). Sie postete einen Screenshot eines Artikels des Branchenmagazins Variety, in dem Ever in der Rolle der "Wendy" in Disney's Live-Action-Adaption von "Peter Pan" bekanntgegeben wurde. In Marvel's "Black Widow" ist Ever zudem die junge "Natasha Romanoff", die jüngere Version von Scarlett Johansson (35, "Lucy").

Stolze Mama

Die 44-jährige schwärmt bei Instagram: "Wir sind so stolz auf unser Baby! Ever wollte schauspielern, seit sie fünf ist - und sie hat die Zeit, den Fokus und die Energie investiert, um ihren Traum wirklich zu erfüllen! Gratulation, Ever!"

Dass Ever in den Filmen mitspielt, musste lange Zeit als Geheimnis gehütet werden. Die Dreharbeiten zu "Black Widow" waren schon letzten Sommer in England. Zu sehen ist der Film ab 30. April in den deutschen Kinos.

Milla Jovovich ist Model, Schauspielerin und Musikerin. Sie wurde unter anderem durch Filme wie "Das fünfte Element", "Johanna von Orleans" und "Resident Evil" berühmt. Verheiratet ist Jovovich mit Regisseur Paul W. S. Anderson (55). Die beiden haben drei Töchter.