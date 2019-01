"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown mag erst 14 Jahre alt sein, die britische Schauspielerin lässt sich aber nichts gefallen. Nachdem sie sich bei Instagram in einem Bodycon-Kleid mit Schlangen-Muster gezeigt hatte, gab es offenbar einige Hass-Botschaften an sie, in denen sie aufgefordert wurde, sich ihrem Alter entsprechend zu verhalten und zu kleiden. Zu dem enganliegenden Midi-Kleid hatte Millie Bobby Brown hohe, offene Hacken sowie Ringe und Halsketten kombiniert, wie auf dem Instagram-Bild ebenfalls zu sehen ist.

Die 14-Jährige schrieb in ihrer Instagram Story an alle, die wollten, dass sie sich "ihrem Alter entsprechend" verhalte: "Ehrlich gesagt, ist es mein Instagram und wenn ich dieses Bild poste und es euch nicht gefällt, scrollt vorbei." Nicht nur die Schauspielerin selbst weiß sich im Übrigen zu verteidigen. Auch eine Menge ihrer Fans sprangen ihr zur Seite und posteten Kommentare wie "Was ist falsch an einem netten Kleid und einer kleinen Pose?" oder "Lasst sie tragen, was sie will".