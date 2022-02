Zum 18. Geburtstag hat sich Millie Bobby Brown in Schale geworfen. Allerdings ist die Schauspielerin in ihrem Look kaum wiederzuerkennen.

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist volljährig! Zum 18. Geburtstag am Samstag (19. Februar) schmiss die Schauspielerin sich in Schale: Brown und ihr Freund Jacob "Jake" Bongiovi (19) verkleideten sich als Barbie und Ken. Gefeiert wurde bereits am Freitagabend in zwei Londoner Nachtclubs.

Dabei waren die Britin und der Sohn von Sänger Jon Bon Jovi (59) kaum wiederzuerkennen: Sie trug eine blonde Langhaar-Perücke und ein Kleid mit Korsett, das sie selbst als "Goddess Dress" beschreibt. Er trug ein braun-beige gemustertes Hemd und ebenfalls blonde Haare. Brown teilte ein Selfie der beiden auf Instagram und schrieb dazu: "Hey Ken!" Bongiovi postete dasselbe Foto und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, Barbie, ich liebe dich."

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi machten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram offiziell. Den beiden wird seit dem Frühsommer eine Romanze nachgesagt.