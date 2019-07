Millie Bobby Brown (15, "Godzilla II: King of the Monsters") musste sich am Set der Netflix-Serie "Stranger Things" übergeben. In einer Szene wurde sie wild durch die Luft geschleudert, wie ein Video von den Dreharbeiten auf ihrem Instagram-Account zeigt. Das ist der 15-Jährigen offenbar zu viel geworden - ihr war danach übel.

In Anspielung an das Lied "Right Round" von Rapper Flo Rida (39) schreibt Millie Bobby Brown zu dem Video: "Ihr dreht mich immer wieder rum Baby - immer wieder", und fügt hinzu: "Ich musste mich danach übergeben". Doch für die junge Schauspielerin könnten derlei Drehs schon bald wieder beginnen: Eine vierte Staffel von "Stranger Things" soll kommen, auch wenn Netflix dies noch nicht offiziell bestätigt hat.