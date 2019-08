Zu alt für den Job: Milo Ventimiglia (42, "Gilmore Girls") interessierte sich für die Rolle des Batman im neuen Film. "Sehe ich mich in einem Umhang und Kapuze? Warner Bros. offenbar nicht", erzählte der Schauspieler in einem Interview mit "Variety" über die Absage des Filmstudios. "Ventimiglia, du bist zu alt", soll es geheißen haben.

Wütend ist der "This is Us"-Darsteller deshalb aber nicht. Schließlich habe er auch ohne dieses Filmprojekt genug zu tun, so der Schauspieler weiter. Der neue Batman ist inzwischen gefunden: Robert Pattinson (33, "Twilight - Bis zum Morgengrauen") soll ihn in einer geplanten Trilogie verkörpern. Der erste Film soll Mitte 2021 in den US-Kinos starten.