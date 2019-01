Millionen Zuschauer kennen sie als Kriminaltechnikerin Nika Banovic aus dem Stuttgarter "Tatort". Seit 2008 assistierte Mimi Fiedler den Kommissaren Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare), doch im Herbst vergangenen Jahres war Schluss. Der im November 2018 ausgestrahlte Fall "Der Mann, der lügt", war Fiedlers letzter Auftritt im "Tatort"-Team.

"Ich habe gemerkt, dass ich mittlerweile aus der Rolle herausgewachsen bin und gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auch wegen der vielen tollen Kollegen. Immerhin war der Tatort mehr als zehn Jahre die längste Beziehung, die ich je hatte", sagte die 43-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Damit spielt die Schauspielerin auf ihr wechselhaftes Privatleben an. Fiedler hat bereits eine 24-jährige Tochter, ist einmal geschieden und nun zum vierten Mal verlobt. Seit Herbst 2017 ist die gebürtige Kroatin mit dem TV-Produzenten Otto Steiner liiert. "Standesamtlich werden wir noch diesen Monat heiraten. Im Sommer gibt's dann ein großes Fest mit Kirche und Tamtam in Bayern", sagte Fiedler der "Bild"-Zeitung.

Mimi Fiedler änderte mehrfach ihren Namen

Dass sie erneut vor den Traualtar treten werde, damit habe in ihrer Familie niemand mehr gerechnet, so der "Tatort"-Star. "Ich war mit meinen zahlreichen Verlobungen schon der Running Gag in der Familie. Aber seit Otto da ist, sind alle ganz selig", sagt Fiedler.

Ob sie dann den Nachnamen ihres Mannes annehmen wird, hat die Schauspielerin nicht verraten. Immerhin hat sie mit Namenswechseln schon reichlich Erfahrungen. Geboren wurde sie als Miranda Čondić-Kadmenović in Split, im ehemaligen Jugoslawien. Um in Deutschland als Schauspielerin Karriere zu machen, änderte sie ihren Familiennamen in Toma, den Vornamen ihres Urgroßvaters.

Nach ihrer ersten Hochzeit hieß sie dann Leonhardt, bevor sie sich 2012 mit ihrer Jugendliebe, einem Herrn Fiedler, verlobte. Geheiratet haben die beiden nie, dafür behielt die Schauspielerin seinen Nachnamen und verkürzte ihren Vornamen bei der Gelegenheit direkt auf Mimi. "Ich hatte keine Lust mehr auf meinen alten Namen. Mimi ist mein Spitzname. Ich finde, der passt auch besser zu mir", sagte sie damals dem Männermagazin "Playboy".

Steiner, der Vater von vier Kindern ist, verließ für Fiedler seine Partnerin und auch sie löste ihre Verlobung mit Schauspieler Bernhard Bettermann. "Otto ist mein absoluter Traummann", sagt die 43-Jährige. Mit einer Hochzeit wollen sie nun ihre besondere Verbindung krönen.