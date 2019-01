Herzlichen Glückwunsch, Mimi Fiedler (43, "Ein Sommer in Kroatien")! Wie die Schauspielerin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt gab, hat sie sich erneut verlobt. Und das bereits zum vierten Mal in ihrem Leben. "Standesamtlich werden wir noch diesen Monat heiraten", sagte Fiedler. Im Sommer würde es dann "das große Fest mit Kirche und Tamtam in Bayern" geben. Der glückliche Mann an ihrer Seite ist der Produzent Otto Steiner (55), mit dem sie bereits seit Oktober 2017 zusammen ist.

Otto sei ihr absoluter Traummann: "Mit einer zweiten Hochzeit hat niemand mehr gerechnet. Aber seit Otto da ist, sind alle ganz selig." Innerhalb ihrer Familie seien ihre zahlreichen Verlobungen nämlich bereits der Running Gag gewesen. Für Fiedler wird es außerdem nicht die erste Ehe: Im Jahr 2000 schritt sie bereits zum ersten Mal vor den Traualtar, die Scheidung folgte zwei Jahre später. Bei ihrer damaligen Trauung übergab sie sich übrigens auf ihr Brautkleid: "Es war einfach keine gute Idee, auf einen fast leeren Magen den selbstgebrannten kroatischen Schnaps meines Onkels zu trinken."