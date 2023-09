Miranda Kerr und ihr Ehemann, Evan Spiegel, im April in Los Angeles.

Miranda Kerrs Familie wächst weiter. Die Australierin freut sich auf ihr viertes Kind. Es soll wieder eine Junge werden.

Miranda Kerr (40) hat freudige Nachrichten für ihre Snapchat-Follower. Das australische Model teilt mit, dass es sein viertes Kind erwartet. Über die Plattform ihres Ehemannes, Snapchat-Chef Evan Spiegel (33), teilt Kerr mehrere Bilder, mit denen sie ihre Schwangerschaft öffentlich macht.

Auf einem der Fotos präsentiert die 40-Jährige stolz ihr wachsendes Babybäuchlein. "Ich freue mich so sehr, Baby Nummer vier zu verkünden", kommentiert sie. Auf einer weiteren Aufnahme legt Kerr die Hände auf ihren Bauch und verrät zu blauen Herz-Emojis, dass sie erneut einen Jungen bekommt. Ein süßes, drittes Bild zeigt vier Paare von Kinder- und Baby-Schühchen, zu denen sie das Hashtag #boymom (dt. "Jungsmama") setzt.

Nur Männer im Haus

Kerr ist Zuhause tatsächlich nur von Männern umgeben. Zusammen mit Ehemann Evan Spiegel, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, hat sie ihre beiden Söhne Myles (3) und Hart (5). Für Kerr ist es die zweite Ehe, für Spiegel die erste. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom (46) hat das Model zudem seinen Sohn Flynn (12). Bloom und Kerr trennten sich im Jahr 2013.

Im Sommer 2022 betonte sie im Gespräch mit der australischen Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue", dass ihre Familie für sie an erster Stelle stehe. "Ich liebe es einfach, Mutter zu sein, und ich wollte schon immer drei Jungen haben", erzählte sie. Sie fühle sich gesegnet, drei gesunde Söhne zu besitzen. "Ich fühle mich offen [für ein weiteres Kind], also werden wir sehen, was Gott entscheidet", sagte sie damals bereits.