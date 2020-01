Country-Sängerin Miranda Lambert (36, "It All Comes Out In The Wash,) könnte mit ihrem jetzigen Ehemann, dem Polizisten Brendan McLoughlin, nicht zusammen sein, wenn er ihre Tierliebe nicht unterstützen würde. Die Hunde-Liebhaberin hat in einem Interview mit "Taste Of Country" erzählt, was ein Ausschlusskriterium für den Start der Beziehung gewesen wäre.

Ihr Partner muss Hunde mögen

Über das Kennenlernen mit ihrem Ehemann sagte Lambert: "Als ich ihn das erste Mal traf, bemerkte ich, dass ich wie eine verrückte Hundefrau aussah. Das ist okay für mich, denn das ist schließlich, was ich bin." Ihre Tierliebe sei bereits vor Beginn der Beziehung Thema gewesen, erzählte sie weiter. "Ich sagte, 'Hey, wenn du keine Hunde magst, ist das ein Ausschlusskriterium'."

Glücklicherweise konnte sich McLoughlin mit der Tierliebe seiner Frau anfreunden - sogar mehr als das: "Er liebt sie tatsächlich unsterblich", so die 36-Jährige im Interview.

Im Februar 2019 hatten sich die Grammy-Preisträgerin und der Polizist das Jawort gegeben. Ein Foto der Hochzeit postete sie danach auf ihrer Instagramseite. Zuvor war sie mir Country-Sänger Blake Shelton (43, "Hell Right"), der nun mit Gwen Stefani (50, "The Sweet Escape") liiert ist, verheiratet.

Leidenschaftliche Tierschützerin

Immer wieder teilt die Country-Sängerin in sozialen Netzwerken Bilder mit Tieren, allen voraus Hunden. Sie setzt sich für obdachlose Hunde ein und wirbt damit, sie zu adoptieren. Dafür hat die Sängerin bereits eine eigene Stiftung gegründet, die "MuttNation Foundation".