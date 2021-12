Er war einer der ersten großen Comedy-Stars Deutschlands. Nun ist Mirco Nontschew mit nur 52 Jahren verstorben.

Er beherrschte die spontane Comedy wie kaum ein anderer: Mit einfachsten Mitteln wie einer Banane brachte Mirco Nontschew seine Kollegen zuletzt bei "Last one laughing" zum Lachen. Nun ist er mit 52 Jahren verstorben.

Das bestätigte sein Manager und Vertrauter Bertram Riedel sowohl der "Bild" als auch er "Berliner Zeitung". "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit", heißt es in einem wortgleichen Statement in den beiden Zeitungen. Die Polizei bestätigte der "B.Z." zufolge demnach, am Freitag einen leblosen 52-Jährigen in seiner Wohnung in einem aufgefunden zu haben. Die Todesursache sei noch nicht klar, ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet.

Unterschätzter Superkomiker

Nontschew war einer der großen Stars der ersten deutschen Comedy-Welle in den Neunzigern. Als Gründungs-Mitglied von "RTL Samstag Nacht" prägte er gemeinsam mit Kollegen wie Wiegald Boning, Oliver Dietrich oder Ester Schweins die deutsche Wahrnehmung der noch jungen Comedy-Szene nachhaltig. Nontschews Spezialität waren absurde und überdrehte Auftritte, in denen er oft spontan agierte. Mit wilden Gesten, Geräuschen und Gesichtsausdrücken konnte er sein Publikum im Nu zum Johlen bringen.

Zuletzt hatte er bei Bully Herbigs Comedy-Wettbewerb "Last one Laughing" die Komiker-Kollegen vor harte Prüfungen gestellt. In der Sendung, in der man die anderen zum Lachen bringen muss, um sie herauszuwerfen, wurde er von mehreren Kollegen als "Endgegner" bezeichnet. Nontschew brillierte etwa, indem er mit einer Banane und Pfeifgeräuschen su dem Nichts Laser-Pistolen imitierte - und damit beinahe die anderen Teilnehmer hinauswarf. Er sei "so lustig, dass er nicht davon leben muss", sagte einer der Teilnehmer anerkennend.

Nontschew hinterlässt zwei Töchter.

