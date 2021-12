Etwa eine Woche nach dem Tod von Comedian Mirco Nontschew haben seine "LOL"-Kolleg:innen mit einer gemeinsamen Traueranzeige Abschied genommen. Außerdem ist jetzt klar, woran der Komiker gestorben ist.

Sein überraschender Tod schockte die Comedy-Landschaft in Deutschland. Mirco Nontschew war vielen Zuschauern aus der wöchentlichen Show "RTL Samstag Nacht" bekannt. Jüngere Comedy-Fans dürften Nontschews Talent aus der Amazon-Serie "LOL" kennen. Dort wirkte er in er ersten Staffel mit. Es war sein großes Comeback auf die Comedy-Bühne.

Mirco Nontschew: natürlicher Tod

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist die Obduktion des Leichnams abgeschlossen. Nontschews Manager und Freund Bertram Riedel erzählt, der Komiker sei eines natürlichen Todes gestorben. Ob dem Tod eine Krankheit oder ein Herzinfarkt zugrunde lagen, gibt Riedel nicht bekannt. "Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann", ließ er wissen.

Mirco Nontschew: "LOL"-Stars nehmen Abschied

Welch nachhaltigen Eindruck auf seine Co-Stars Nontschew hatte, macht die gemeinsame Traueranzeige der "LOL"-Stars deutlich. Diese haben sie in der "SZ" geschaltet, schreiben dazu: "Danke lieber Mirco, Du warst ein großes Geschenk!" Unterzeichnet wurde die Anzeige vom Who is Who der Branche.

Michael Bully Herbig, Anke Engelke, Rick Kavanian, Barbara Schöneberger, Kurt Krömer und Carolin Kebekus führen die Liste an. Neben ihnen unterschrieben unter anderem auch Klaas Heufer-Umlauf, Michelle Hunziker, Abdelkarim, Hazel Brugger und viele mehr. Es zeigt, welch große Lücke Nontschew hinterlässt.

Diese Sendung war der Durchbruch – nicht nur für Micro Nontschew. Die stark am US-Vorbild "Saturday Night Live" angelehnte Abend-Sendung "RTL Samstag Nacht" machte nicht nur die Hauptdarsteller zu Stars, sondern brachte erstmals die deutsche Comedy-Szene auf die große Bühne. Ganz vorne dabei: Mirco Nontschew, der mit Rubriken wie "Far Out", in der immer wieder der Extremsport-Trend veralbert wurde, schnell zu den Publikums-Lieblingen zählte. Mehr

Dritte Staffel mit Nontschew

Nach seinem Tod kam die Frage auf, was mit der dritten Staffel von "LOL" passieren würde. Immerhin hatte Nontschew da mitgewirkt, die Ausstrahlung war in Planung. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Amazon Studios daran festhalten. Nontschews letzter Auftritt bei "LOL" wird im Frühjahr zu sehen sein. Komikerin Carolin Kebekus dürfte sich über die Nachricht freuen. Vor wenigen Tagen ließ sie wissen, sie "fänd‘s ganz schade, nicht zu sehen, was Mirco da Tolles gemacht hat".

