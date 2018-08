Wem würde man es mehr gönnen als ihr! Model, Moderatorin und Stuntfrau Miriam Höller (31) hat ein neues Liebesglück gefunden. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Nate, kommt aus einem kleinen Dorf in Kanada und die beiden kannten sich über gemeinsame Freunde schon seit Jahren. Das alles und noch viel mehr sprudelt aus der taffen Blondine nur so heraus.

"Wenn aus Freundschaft auf einmal mehr wird"

"Ich habe Nate auf der Hochzeit von guten Freunden kennengelernt, etwas später haben wir uns dann zufällig bei einem Schneemobilrennen wiedergetroffen, bei dem ich mitgefahren bin und er mein Coach war. Seither waren wir flüchtig befreundet. Erst als mich Jahre später, nach meinem Unfall und Hannes' Tod diese Freunde nach Kanada einluden, damit ich meiner Seele Freiraum geben kann, lernte ich Nate dann besser kennen, denn die Jungs sind in dem kleinen Dorf 'Red Lake' zusammen aufgewachsen", beschreibt Höller die Kennlerngeschichte in ihrem langen und emotionalen Instagram-Post, den sie offenbar von der Heimat ihres Freundes aus abgesetzt hat. "Manche kennen das Gefühl sicher, wenn aus Freundschaft auf einmal mehr wird und du es lange nicht hast kommen sehen, weil du gar nicht auf der Suche warst", heißt es darin weiter.

"Verliebt" und "glücklich"

Nate sei "liebevoll, aufmerksam, lustig, verantwortungsvoll und mitreißend", er bringe sie jeden Tag zum Lachen, "wir teilen die gleichen Werte und haben dieselben Zukunftsvisionen". Auch wenn alles, was komme ungewiss sei, "eins weiß ich, Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte", schreibt Höller in ihrem Statement. Und auch das Foto, das sie dazu postet, verrät, wie glücklich die beiden miteinander sind. Arm in Arm strahlen sie darauf um die Wette, sie im schlichten weißen Tanktop, er im kanadischen Holzfällerhemd. Ihren rührenden Post schließt Höller mit den Hashtags #inlove (verliebt) #love (Liebe) #couple (Paar) #happy (glücklich) und tagt einen gewissen Nate Herbert.

Eine Kämpferin

Miriam Höller kostet ihr neues Glück in vollen Zügen aus. Und das zurecht, denn in den vergangenen Jahren hatte sie auch harte Schicksalsschläge zu verkraften: Im Herbst 2016 verunglückte ihr langjähriger Lebensgefährte Hannes Arch (1967-2016) mit dem Helikopter tödlich. Wenige Monate vorher hatte sich das Action- Model bei einem Fotoshooting beide Beine gebrochen. Laufen musste sie danach mühsam wieder lernen.

Wie fit Miriam Höller inzwischen wieder ist, wird sie auch in der TV-Show "Global Gladiators" ab dem 23. August immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben zeigen.