von Eugen Epp Auf Instagram verkündeten Mariana Varela und Fabiola Valentin eine überraschende Nachricht: Die beiden Models sind nicht nur ein Paar, sie haben sogar schon geheiratet.

Mariana Varela und Fabiola Valentin haben einiges gemeinsam: Beide sind junge Frauen, sehen sehr gut aus und wurden dafür sogar schon ausgezeichnet. Die 26-jährige Varela wurde zur Miss Argentinien gewählt, die 22 Jahre alte Valentin erhielt diesen Titel in ihrem Heimatland Puerto Rico. Doch was keiner wusste: Die beiden Frauen verbindet noch viel mehr.

Varela und Valentin sind nämlich seit einiger Zeit ein Liebespaar, hielten das aber lange vor der Öffentlichkeit geheim. 2020 lernten sie sich bei dem Schönheitswettbewerb "Miss Grand International" in Thailand kennen. Gewinnen konnte dort keine von ihnen, doch aus dem Treffen entstand eine ernsthafte Beziehung. Diese machten die beiden Frauen jetzt öffentlich.

Enthüllung auf Instagram: Schönheitsköniginnen haben geheiratet

Mit einem Video, das beide gleichzeitig auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten, gaben sie bekannt, dass sie zusammen sind. Und nicht nur das: Varela und Valentin haben bereits geheiratet. In dem 30 Sekunden langen Video zeigen sie gemeinsame Bilder und am Ende auch den Heiratsantrag im heimischen Wohnzimmer. In der letzten Szene des Videos sind sie schließlich auch als Ehepaar direkt nach dem Ja-Wort zu sehen.

"Nachdem wir beschlossen hatten, unsere Beziehung geheimzuhalten, öffnen wir an einem besonderen Tag die Türen", kommentierte das Paar den Clip. Mariana Varela und Fabiola Valentin heirateten nämlich pünktlich zum Beginn der "Pride Week" in Argentinien. In Puerto Rico, wo das Paar heiratete, sind gleichgeschlechtliche Hochzeiten seit 2015 erlaubt. In den Kommentaren auf ihren Instagram-Profilen erhielten die beiden Models zahlreiche Glückwunsche, wenn auch viele Follower:innen von den Nachrichten natürlich sehr überrascht waren.

