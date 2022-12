von Wiebke Tomescheit "Umwerfend", "ein Statement" und "badass" sei ihr Gewand: Mit einem Auftritt in Las Vegas sorgte Viktoria Apanasenko für große Begeisterung. Sie hatte dort das Kostüm präsentiert, das sie im Januar bei der Miss-Universe-Wahl tragen will.

Es ist schon ein Klischee, das auch gern in Hollywood-Komödien auf die Schippe genommen wird: Nachdem bei den großen Misswahlen die Kandidatinnen in knappen Bikinis posiert haben, sollen sie noch etwas über sich erzählen – und packen dann selig lächelnd gern den Wunsch nach Weltfrieden aus. Bei einer aktuellen Show im Vorfeld der Miss-Universe-Wahl, dem "Nationalkostüm-Wettbewerb" in Las Vegas, an dem die Schönheitsköniginnen aus zahlreichen Ländern der Welt teilnahmen, wurde aus diesem Klischee jedoch Ernst.

Denn unter den zahlreichen schönen Frauen, die dort antraten, war auch Miss Ukraine, Viktoria Apanasenko. Die 28-Jährige möchte am 14. Januar in New Orleans um die Krone der Miss Universe kämpfen. Vorab sorgte sie schon einmal für große Begeisterung, als sie das Gewand präsentierte, das sie tragen wird. Das mehrlagige, mit vielen Details verzierte Kleid mit großen, blau-goldenen Flügeln trägt den Namen "Kriegerin des Lichts".

Miss Ukraine stellt "Nationalkostüm" vor

Genäht wurde das Kleid in der Ukraine, während dort in Hör- und Sichtweite der Designerinnen Raketen einschlugen. Es ist mit blauen und goldenen Elementen verziert, den ukrainischen Nationalfarben. Zum Kleid gehört ein prächtiger Strahlenkranz, den Viktoria Apanasenko im Haar trägt, ebenfalls in gold und blau gehalten. Das Oberteil des Kostüms erinnert an eine Rüstung, zudem hält die junge Frau ein Schwert in der Hand.

Die Miss Ukraine schreibt auf ihrer Instagram-Seite: "Das 'Kriegerin des Lichts'-Gewand symbolisiert den Kampf unseres Landes gegen die Dunkelheit. Wie der Engel Michael, der die Ukraine mit dem Schwert verteidigt, soll es uns beschützen." Beschrieben wird auch, wie es von der Designerin Lesia Patoka und ihrem Label Nagolovy innerhalb von vier Monaten unter Extrembedingungen genäht wurde.

Das Kleid löst Begeisterungsstürme aus

Die Reaktionen auf den Look waren extrem positiv – sowohl vor Ort in Las Vegas, wo man Viktoria Apanasenko für ihren "badass" Auftritt lobte, als auch in den sozialen Medien. "Ich glaube, das nennt man ein Statement!", schwärmt ein Instagram-Nutzer. Andere loben das Kleid als "umwerfend" und stellen klar: "Es könnte nicht besser aussehen!"

Quellen: "The Independent", Instagram