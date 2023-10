Danny DeVito machte Mara Wilson als "Matilda" weltbekannt. Nach über 25 Jahren hat er ein weiteres Projekt mit ihr vor Augen.

US-Regisseur und Schauspieler Danny DeVito (78) hat wieder vor, mit "Matilda"-Darstellerin Mara Wilson (36) aufzutreten. Aber nicht im Kino oder im Fernsehen, sondern auf der Konzert-Bühne mit dem New Jersey Philharmonic Orchestra, verrät DeVito im Interview mit "The Messenger".

"Matilda in Concert" sollte eigentlich am 9. September dieses Jahres am State Theatre New Jersey starten, wurde aufgrund des Streiks von Drehbuchautoren und der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA allerdings nach hinten geschoben. Einen festen Termin gibt es noch nicht, aber der Regisseur ist zuversichtlich: "Wir versuchen, das demnächst umzusetzen, denn es sieht so aus, als ob der Streik bald zu Ende sein könnte - ich hoffe es zumindest!"

Wiedervereinigung nach über 25 Jahren

Für die beiden Schauspieler wäre es ein großer Auftritt nach 25 Jahren im Doppelpack. "Alle Beteiligten haben sich sehr auf die gemeinsame Aufführung im September gefreut und wir sind enttäuscht, dass wir sie verschieben müssen", schrieb das Orchester am 9. September auf seiner Webseite. Die Vorfreude auf die Aufführung zu einem späteren Zeitpunkt sei aber groß, heißt es in der Bekanntmachung weiter.

Die amerikanische Filmkomödie "Matilda" ist 1996 zum etablierten Weihnachts-Klassiker avanciert und einer der bekanntesten Produktionen DeVitos. Der Film erzählt die Geschichte des außergewöhnlich begabten Kindes Matilda (Mara Wilson), deren Eltern sich aber nicht für sie interessieren und von ihrer Begabung nichts mitbekommen. Die Geschichte basiert auf dem im Jahr 1988 veröffentlichten Kinderbuch von Roald Dahl (1916-1990).