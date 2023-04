von Wiebke Tomescheit Als junger Mensch den Lotto-Jackpot knacken? Man sollte meinen, etwas Besseres könnte gar nicht passieren. Doch die Britin Jane Park bereut zahlreiche Entscheidungen, die sie einst dank ihres unerwarteten Geldsegens traf.

Zehn Jahre ist es her, da gewann eine 17-Jährige aus Edinburgh als bis dato jüngste Teilnehmerin in der Lotterie "EuroMillions" den Jackpot: Jane Park räumte eine Million britische Pfund ab, umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro. Was für viele wie ein wahrgewordener Traum klingt, wurde für die junge Frau über die Jahre allerdings ein echter Albtraum. Das verriet sie nun in einer US-Talkshow.

Alles begann schon damit, dass die Lottogesellschaft sie dazu drängte, ihren Gewinn öffentlich zu machen. Man hätte sie dazu "ermutigt", so Park, weil eine so junge Gewinnerin "noch nie dagewesen" sei. Jung und gutgläubig stimmte sie zu – Fotos der blonden 17-Jährigen mit dem überdimensionalen Millionen-Scheck gingen daraufhin durch die Medien. Auch ihr Name wurde veröffentlicht. "Du hattest Stalker, bekamst Todesdrohungen, Leute haben sich im Gebüsch versteckt, alles, was du tatest, wurde öffentlich kommentiert", sagt der Talkshow-Moderator zu Jane Park. "Das musste dir doch unter die Haut gehen, mit 17!"

Jane gewann mit 17 eine Million Pfund

Und die heute 27-Jährige bestätigt: "Ich wünschte, ich hätte niemals gewonnen. Ich wünsche das niemandem." Zuerst habe sie auch gar nicht gewusst, wie sie mit dem Geld umgehen sollte. "Jung und naiv" sei sie gewesen, sagt Jane, "ich kannte niemanden, der viel Geld hatte, also verprasste ich viel für Dinge, die ich mir schon lange gewünscht hatte." Dinge, die man in diesem Alter will, sind allerdings nicht immer vernünftig. So gönnte sich Park ein "Brasilianisches Po-Lifting", das durch Kim Kardashian berühmt wurde, eine Brust-OP, und mehrere andere kosmetische Eingriffe. Bei einem reagierte ihr Körper heftig auf das Narkosemittel, sie musste einen Monat in der Klinik bleiben.

Jane Park mit ihrem Gewinn © Euromillions

Einige Jahre nach ihrem Gewinn wandte sich Jane Park an die Lotteriegesellschaft und forderte, die Altersgrenze für die Teilnahme von 16 Jahren auf 18 Jahre zu erhöhren, um anderen jungen Menschen zu ersparen, in jugendlichem Leichtsinn ähnlich fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Ihr Anliegen hatte Erfolg: Die Grenze wurde infolge tatsächlich angehoben.

Mit der Liebe ist es schwierig

Wenn die junge Frau über ihre Probleme mit dem Gewinn spricht, kann das manchmal zynisch klingen: Sie sei gernevt vom Luxus-Shopping und vermisse feuchtfröhliche Urlaube im Pauschal-Hotelbunker, sagt sie etwa, aber sie meint es ernst: "Ich habe materielle Dinge, aber ansonsten ist mein Leben leer." Das liegt auch daran, dass Jane sich mit der Suche nach einem Partner schwer tut: Immer habe sie Angst, dass ein Mann es nur auf ihr Geld abgesehen habe.

"Secret Famous Places" Diese Filme stellt das deutsche Influencer-Paar nach 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Instagram "La La Land" Robin und Judith Lachhein eine Szene aus dem Film "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone nach – sieht elegant aus, war aber eine echte Herausforderung Mehr

Einen Rückhalt hat sie allerdings: ihre Familie. Die griff auch ein, nachdem Jane sich diverse Dinge gegönnt hatte und nicht den Eindruck machte, mit dem Geldausgeben aufhören zu wollen. "Meine Familie sagte zu mir: 'Schau mal, du hast jetzt ein bisschen was ausgegeben, jetzt musst du darüber nachdenken, wie du den Rest investierst.' Also habe ich mir Grundbesitz gekauft und einiges auf der Bank angelegt." Ohne diese Ansage, so sagt sie es selbst, hätte ihr Leben eine ganz andere Richtung nehmen können.

Arbeiten trotz Lottogewinn

Heute sieht die junge Frau sich vor allem als Influencerin. Sie jobbt in Teilzeit in einem Restaurant, weil sie die Struktur in ihrem Alltag vermisste, und verdient sich nebenher ein wenig zusätzliches Taschengeld mit einem OnlyFans-Account, auf dem sie sexy Fotos teilt. Abgesehen von teuren Handtaschen und dem gelegentlichen Luxus-Urlaub in Dubai also eigentlich ein Leben, dass sich nicht von dem vieler anderer junger Frauen unterscheidet.

Quellen: "Daily Mail", Instagram