Melanie Müller hat eine Welle der Entrüstung ausgelöst, weil sie gemeinsam mit ihrer kleinen Mia Rose saunieren ging. Ihre Tochter ist erst wenige Monate alt. Viele User sind von diesem Verhalten entsetzt, doch schadet ein kurzer Saunabesuch einem Baby wirklich?

Ob Melanie Müller wohl geahnt hat, was sie mit diesem Post für eine Welle der Entrüstung auslöst?

Vielleicht. Immerhin kassierte die Schlagersängerin erst kürzlich einen Shitstorm, nachdem sie auf Facebook dieses Bild von ihrer kleinen Tochter Mia Rose teilte. Denn viele Fans waren entsetzt darüber, wie man den Hund und das Baby in ein- und demselben Bett schlafen lassen könne. Und nun erhitzt dieses Sauna-Bild von Melanie die Gemüter. So schreibt ein User: So ganz frisch bist du nicht oder?, sollte man dem Jugendamt melden, gefolgt von dem Kommentar: Ich glaube jetzt dreht sie völlig am Rad. Wie kann man ein Baby mit in die Sauna nehmen?

Doch für ihren Saunagang bekommt sie auch Zuspruch: So schreibt eine Userin: Einige scheinen nicht zu wissen, dass man sowas mit seinen Babys machen darf!

Und tatsächlich, Kleinkinder ab dem vierten Monat dürfen für wenige Minuten mit in die Sauna und es schadet ihnen nicht. Melanie selbst hat die kleine Mia Rose nur für drei Minuten mit in die Sauna genommen. Ob die Hitze den Kleinkindern allerdings auch gut tut? Das ist bisher noch nicht bewiesen.