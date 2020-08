Kürzlich überraschte Sophia Thomalla mit der Aussage, dass sie zehn Kilo Muskelmasse zugelegt hat. Ihre durchtrainierte Figur präsentiert sie derzeit vorzugsweise im Bikini: am See, im Pool oder auf der Couch.

Sophia Thomalla ist Unternehmerin mit vollem Körpereinsatz. Im vergangenen Jahr erwarb die 30-Jährige Anteile am ostwestfälischen Start-up Schüttflix, das Schüttgut vertreibt. Die Baubranche habe sie gewählt, weil sie Bestand habe, bodenständig sei und die Typen zu ihr passen würden, erklärte Thomalla damals auf Instagram. Eigentlich habe sie nur das Werbegesicht für das Unternehmen sein sollen, doch das war Thomalla nicht genug: sie wollte investieren und mitverdienen.

Das Geschäft läuft und um den Umsatz weiter anzukurbeln, legt sich Thomalla ordentlich ins Zeug. Kürzlich posierte sie erneut in knappen Outfits in Kiesgruben und auf Baufahrzeugen – zu sehen gibt's die Bilder im Kalender der Firma. Sozusagen der Pirelli aus Gütersloh. Aber auch beim sommerlichen Trip mit dem Jetski trägt Thomalla Bikini mit Schüttflix-Schriftzug auf dem Allerwertsten.

Sophia Thomalla hat zehn Kilo zugelegt

Überhaupt präsentiert sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla in ihren Instagram-Postings oft im Bikini. Ob am See, am Pool oder auf der heimischen Couch – Sophia Thomalla zeigt gern, was sie hat, und das sind aktuell zehn Kilo mehr auf der Waage. Muskelmasse wohl gemerkt. Denn wie die Schauspielerin jüngst verriet, hat sie durch regelmäßiges Training ordentlich zugelegt. "In einem Dreivierteljahr fast zehn Kilo plus. Alles ohne Hipster-Açaí-Bowls, Schnösel-Lowcarb-Kochbücher, Nahrungsergänzungsmittel, geschmacklose Green Smoothies, überteuerte Influencer-Nussriegel und nervige selbstgebackene Bananenbrote", kommentierte Thomalla auf Instagram.

Zu verdanken hat sie ihren gestählten Körper dem Personaltrainer Erik Jäger, der zahlreiche Promis fit macht. Damit Thomalla auch in Zukunft auf dem Jetski eine gute Figur abgibt, quält sie sich selbst bei hochsommerlichen Temperaturen zum Training. "Auf dem Weg in die Hölle", betitelte sie ihren jüngsten Instagram-Beitrag, der sie unterwegs zu Jäger zeigt.

