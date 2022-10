100 Shows hat Florian Silbereisen in der ARD schon moderieren dürfen. Aus diesem Anlass will der Schlager-Star und Moderator Danke sagen – mit einer Show im Ersten. "Das große Schlager-Jubiläum – Auf die nächsten 100!" heißt die Sendung, die am Samstagabend ausgestrahlt wurde. In über drei Stunden begrüßt Silbereisen alles, was Rang und Namen im Schlager hat. Darunter Andreas Gabalier, die Kelly Family, Ross Antony und Beatrice Egli.

Als Nena auf der Bühne "Wunder gescheh'n" performt, kämpft Silbereisen mit den Tränen. Der Song spende ihm Trost, erklärt der 41-Jährige. Was genau vorgefallen ist, verrät er wiederum nicht. Um Gefühle geht es auch, als er das Schlager-Ehepaar Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross begrüßt. Die zwei stehen seit einigen Wochen in den Schlagzeilen und zeigten sich seitdem nicht mehr vor solch großem Publikum wie bei Silbereisen. Dieser spricht sie auf die Krisen-Gerüchte an. Was Woitschack und Mross dazu sagen – sowie seine emotionale Wiedervereinigung mit Ex-Freundin Helene Fischer im Regen auf der Bühne – lesen Sie in unserer Bildergalerie.