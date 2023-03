Nicholas Lloyd Webber ist tot. Diese traurige Nachricht musste sein Vater, der berühmte Komponist Andrew Lloyd Webber, nun mitteilen.

Die größte Angst eines jeden Elternteils ist für den berühmten britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber traurige Realität geworden. Der 75-Jährige hat via Twitter den Tod seines Sohnes Nicholas Lloyd Webber bekanntgegeben: "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter ältester Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt und wir sind alle völlig fassungslos."

Laut "Variety" starb Nicholas Lloyd Webber im Alter von lediglich 43 Jahren an den Folgen einer Magenkrebserkrankung, die vor rund 18 Monaten bei ihm diagnostiziert worden war. Er hinterlässt seine Frau Polly Wiltshire, die er 2018 geheiratet hatte. Sein Vater hatte erst vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video mitgeteilt, dass sein Sohn in ein Hospiz eingewiesen wurde, nachdem bei ihm als Begleiterscheinung seines Krebsleidens eine Lungenentzündung aufgetreten war.

Auch Nicholas arbeitete als Komponist

Nicholas Lloyd Webber wurde am 2. Juli 1979 geboren, seine Mutter ist Andrew Lloyd Webbers erste Ehefrau Sarah Hugill, mit der dieser von 1971 bis 1983 verheiratet war. Wie sein berühmter Vater und auch Großvater William Lloyd Webber arbeitete er als Komponist, darunter für Filme und Serien wie die BBC-Produktion "Love, Lies and Records". Als Koproduzent der Plattenaufnahme der Londoner Produktion von "Cinderella" wurde er für einen Grammy nominiert.