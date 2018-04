Ein Trio für den Umweltschutz! Sänger Moby (52, "Why Does My Heart Feel So Bad?") hatte ein "inspirierendes Mittagessen" mit Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio (43, "The Revenant - Der Rückkehrer") und der britischen Forscherin Dr. Jane Goodall (84), die vor allem durch ihre Erkenntnisse über Schimpansen bekannt wurde. Moby veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto mit den beiden und bezeichnete sie als zwei seiner liebsten Umweltschützer. Und diese Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit.

Leonardo DiCaprio repostete das Foto auf seinem Instagram-Profil und kommentierte es mit den Worten: "Ein inspirierender Tag in L.A.", auch auf der Instagram-Seite von Dr. Jane Goodall ist das Bild des Trios zu finden. Sie habe eine "erfüllende und leidenschaftliche Zeit" mit den beiden verbracht, heißt es im Kommentar neben dem Schnappschuss. Die beiden Männer würden eindrucksvoll demonstrieren, was es bedeute, mit einem Vorsatz zu leben und "eine Stimme für andere zu sein".