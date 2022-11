Das Model Barbara Meier hat zum zweiten Mal eine Tochter zur Welt gebracht. Meier berichtet auf Instagram darüber.

Das Model Barbara Meier (36) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das Mädchen heißt Emilia Elise, wie Meier am Mittwoch bei Instagram veröffentlichte. Dort war ein Foto zu sehen, auf dem allem Anschein nach Meiers ältere Tochter Marie-Therese (2) und die neugeborene Schwester Händchen halten.

Der Text dazu war aus der Perspektive von Marie-Therese verfasst: "Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!" Die vergangene Woche habe die Familie genutzt, sich "ganz ohne Trubel kennenzulernen".

Der Name Emilia Elise sei wie der Name Marie-Therese von Vorfahren der Familie inspiriert worden. "Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können", hieß es im Instagram-Post.

Die in Amberg geborene Meier war 2007 die Siegerin der zweiten Staffel von Heidi Klums ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel". Sie ist auch als Schauspielerin tätig. Seit 2019 ist sie mit dem Unternehmer Klemens Hallmann (46) verheiratet.