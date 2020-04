Im Jahr 2020 gibt es reichlich Modelnachwuchs. Denn mehrere ehemalige Kandidatinnen der Castingshow "Germany's next Topmodel" ("GNTM") sind aktuell schwanger. Das dürfte auch Modelmama Heidi Klum (46) freuen.

Mutterfreuden bei Erdmann und Meier

Gerade erst machte etwa Fiona Erdmann (31) im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" öffentlich, dass sie demnächst ein Kind erwartet. Der Vater des Babys ist das 29-jährige Male Model Mohammad, kurz Moe. Nach eigenen Angaben hat Erdmann, die 2007 an der zweiten Staffel von "GNTM" teilgenommen hat, Moe vor drei Jahren in einem Strandrestaurant in Dubai kennengelernt. Das Model habe "super attraktiv" ausgesehen. "Er arbeitete an seinem Laptop, genau wie ich. Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns auf Anhieb." Aber ist das Baby auch ein Wunschkind? "Absolut!", versichert Erdmann.

Während Erdmann den vierten Platz belegte, konnte sich Barbara Meier (33) aus dem bayerischen Amberg im gleichen Jahr die Model-Krone sichern. Inzwischen hat Meier mehrfach als Schauspielerin auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem in Fernsehserien wie "SOKO 5113". Künftig dürfte aber erst einmal das Familienleben im Vordergrund stehen, denn auch Meier bekommt ihr erstes Kind mit dem österreichischen Investor Klemens Hallmann (44), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist. "Mission Baby", schrieb Meier im Februar zu einer Persiflage auf das Filmposter von "Mr. & Mrs. Smith". Gleichzeitig kündigte sie an, dass es im Sommer 2020 soweit sein wird.

Familienzuwachs bei Lena Gercke

Im Alter von nur 17 Jahren wurde Lena Gercke (32) 2006 zur allerersten Siegerin von "Germany's next Topmodel" gekürt. Die gebürtige Marburgerin wird 2020 ebenfalls erstmals Mutter. Der Vater ist Dustin Schöne, Regisseur und Gründer des Film- und Fernsehstudios Saltwater Films. Mit einem Bild, auf dem bereits ein deutliches Baby-Bäuchlein zu sehen ist, kündigte Gercke im Januar die Schwangerschaft an. Dazu postete sie bei Instagram einfach nur drei Herzchen-Emojis und schrieb "1 + 1 = 3". Schöne veröffentlichte ein identisches Bild und erklärte ebenfalls: "Du und ich = 3".

Im Jahr 2012 stellte sich übrigens Ann-Kathrin Götze (30), damals noch Brömmel, der "GNTM"-Jury. Es reichte aber nur für die Top 50. Die heute 30-Jährige erwartet mit ihrem Ehemann, Fußballer Mario Götze (27), ebenfalls Nachwuchs. Ende März verkündete sie ihre Schwangerschaft via Instagram. Damals war Götze im siebten Monat.

Zwei frisch gebackene Mamas

Bereits im Oktober 2019 kündigte Marie Nasemann (31) ebenfalls via Instagram an, dass sie und ihr Freund, einer der Mitgründer der Berliner Eierlikör-Marke "Rübbelberg", ein Kind erwarten. Mittlerweile ist der Nachwuchs der Drittplatzierten aus Staffel vier von "GNTM" auf der Welt. Auf Instagram hat Nasemann ein Foto veröffentlicht, dass sie im Bett zeigt. Sie hält eine große Sushi-Platte in den Händen. "Darauf habe ich neun Monate gewartet", schreibt sie dazu. Neben ihr auf der Matratze liegt das Neugeborene.

Kürzlich ebenfalls bereits Mutter geworden ist Bruna Rodrigues, die 2018 in der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" zu sehen war. Am 16. März kam ihre Tochter Violetta Lisboa in Frankfurt zur Welt, wie Rodrigues noch am gleichen Tag bei Instagram erzählte. Freudig und ganz offensichtlich mega stolz präsentierte sie auf einem dazugehörigen Bild ihr Baby. Außerdem teilte das Model mit ihren mehr als 100.000 Followern mehrere Impressionen aus der Schwangerschaft. Seither postet Rodrigues immer mal wieder Fotos von sich und ihrer Kleinen. Zuletzt versicherte sie zu einer der Aufnahmen, dass sie die "glücklichste Mama der Welt" sei.