In den 80er Jahren feierte das Pop-Duo Modern Talking bestehend aus Dieter Bohlen, 65, und Thomas Anders, 56, große Erfolge mit Hits wie "Cheri Cheri Lady", oder "You're my Heart, You're my Soul". Nach mehreren Auflösungen und dazugehörigen Comebacks trennte sich das Duo 2003 endgültig. Interne Streiterein zwischen den beiden machten eine weitere Zusammenarbeit unmöglich. In zahlreichen Interviews mit deutschen Zeitungen lieferten sich die beiden damals heftige Auseinandersetzungen. In einem Interview mit der "Bild" Zeitung kam es nach der Trennung zu einem Streit und Anders richtete Bohlen übers Telefon aus: "Weißt du, Dieter, wenn wir hier und jetzt so offen miteinander sprechen, möchte ich dir auch mal etwas sagen: In meinen Augen bist du das größte Arschloch, das ich je kennengelernt habe."

Keine Versöhnung zwischen Dieter Bohlen und Thomas Anders

Eine Versöhnung der beiden ehemaligen Musikpartner gab es nie. Anders widmete sich nach der Trennung seiner Solo-Karriere und Bohlen trat vor allem als Jury-Mitglied in diversen Casting-Shows auf. 16 Jahre und eine Millionen Instagram-Fans später will es Dieter Bohlen noch einmal wissen: Nachdem es sich seine Follower ausdrücklich gewünscht haben, gibt er nun im August ein Open-Air Konzert in Berlin. Selbstverständlich möchte er dort auch berühmte Modern-Talking-Hits von früher präsentieren.

Bohlen sagt dazu: "Alle Passagen sind ja von mir, Text und Musik. Ich habe alle Songs als Erster gesungen, Thomas hat sie nachgesungen. Es ist interessant für die Menschen, die Songs in ihrer ursprünglichen Version zu hören." Das Singen hat Bohlen allerdings damals vor allem seinem Partner Anders überlassen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung reagiert Thomas Anders auf Bohlens Aussage: "Wenn die Songs in ihrer ursprünglichen Version so interessant sind, frage ich mich, warum sie mit Dieters Stimme keine Welthits geworden sind und er sie mit mir aufgenommen hat." Anders gibt sich aber auch diplomatisch und sagt außerdem: "Ich wünsche Dieter viel Erfolg! Das ist nur fair, denn ich singe unsere Hits auf meinen Konzerten ja auch ohne ihn." Der selbsternannte Poptitan kann sich aber einen Konter nicht verkneifen: "Thomas singt seit Mitte der Achtziger 'You‘re my Heart, you’re my Soul'. Das ist hart. Zehnmal im Jahr ist okay, aber hundertmal im Jahr, großer Gott. Da würde ich lieber in einer Fischfabrik arbeiten."

Der Schlagabtausch, den sich die beiden erneut liefern, macht klar, dass das ehemalige Erfolgs-Duo nichts mehr miteinander verbindet - außer eben ein paar gemeinsame Hits.

Quelle: Auszug aus Thomas Anders' Buch "100 Prozent Anders":"Bild"-Zeitung / "Bild"