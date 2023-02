2015 lernten sich Harald Glööckler und sein Mann Dieter Schroth kennen und lieben. Nun ist die Beziehung am Ende.

Modeschöpfer Harald Glööckler, 57, und sein Mann Dieter Schroth lassen sich scheiden. "Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat", sagte Glööcklers Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Über Details äußere ich mich nicht." Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Glööckler und Schroth lernten sich vor vielen Jahren in einer Disco kennen. Im Februar 2015 hatten sie in Berlin – noch vor Einführung der Ehe für alle – eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. Für Glööckler-Verhältnisse war die Feier klein und dezent. Nur Hündchen Billy King war Trauzeuge. Zwischenzeitlich wohnten sie gemeinsam in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.

Harald Glööckler meint "Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen"

In einer Instagram-Story teilte Glööckler die Schlagzeile von der Trennung. Außerdem postete er ein Foto von sich mit dem Satz: "Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen."

Im vergangenen Jahr hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Trennung gegeben. Der Designer hatte Anfang 2022 am Dschungelcamp teilgenommen und dort unter anderem auch über seine Beziehung gesprochen. Nachdem wenig später laut Medienberichten ein Umzugswagen vor dem Zuhause der beiden gesichtet worden war, kamen Trennungsgerüchte auf.

Glööckler meldete sich daraufhin persönlich zu Wort. "Nein, es hat keine Trennung stattgefunden", hatte der 57-Jährige damals noch im Gespräch mit RTL erklärt. Er fügte an: "Aber man wird ja eine Zweitwohnung nehmen dürfen und Möbel mitnehmen dürfen, wenn man viele hat." Die beiden seien seit 35 Jahren zusammen – da sei man nicht immer einer Meinung, "aber es gab jetzt keinen Grund sich auszusprechen und es gab auch keine Trennung".