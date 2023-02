© Eddie Mulholland/DAILY TELEGRAPH POOL via AP/dpa

Charles gibt Musik für Krönung in Auftrag - Auch bei Webber

Am 6. Mai wird erstmals seit 70 Jahren wieder ein britischer Monarch gekrönt. Die musikalische Untermalung für die Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey hat König Charles III. selbst gewählt.

Für seine Krönung am 6. Mai hat König Charles III. insgesamt zwölf Musikstücke in Auftrag gegeben, darunter eine Hymne des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber. Der Monarch habe das musikalische Programm für die Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey selbst ausgesucht, teilte der Palast mit. Die Auswahl spiegele die Bandbreite musikalischer Talente und Stile aus dem Vereinigten Königreich und dem Commonwealth wider.

In Erinnerung an seinen 2021 gestorbenen Vater Prinz Philip, der griechische Wurzeln hatte, wählte Charles auch ein geistliches Musikstück griechisch-orthodoxer Prägung.

Die Zeremonie ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Die Feier soll deutlich kleiner und moderner ausfallen als die Krönung von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. 1953. Sie war am 8. September 2022 gestorben, seitdem ist ihr ältester Sohn König.

Webber zeigt sich "unheimlich geehrt"

Insgesamt handelt es sich um sechs Orchesterwerke, fünf Chorwerke und ein Orgel-Solo, wie der Palast weiter mittelte. Komponist Lloyd Webber ("Phantom der Oper", "Evita") zeigte sich "unheimlich geehrt". "Ich hoffe, meine Hymne spiegelt diesen freudigen Anlass wider", sagte er. Der Krönungsmarsch stammt vom Komponisten Patrick Doyle, Iain Farrington hat in sein Orgelstück musikalische Themen aus den Ländern des Staatenbunds Commonwealth eingearbeitet.

Gospelsänger aus verschiedenen Gruppen bilden einen "Krönungschor", das "Krönungsorchester" aus Mitgliedern berühmter Musikkapellen wird von Antonio Pappano dirigiert, dem musikalischen Direktor des Royal Opera House. "Seine Majestät hat ein sehr schönes und abwechslungsreiches Programm ausgewählt, das den Glanz dieser ganz besonderen Feier noch verstärken wird", sagte Pappano.

Als Solisten treten unter anderem der walisische Bassbariton Bryn Terfel, die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der englische Bariton Roderick Williams auf. Auch klassische Musik etwa von Georg Friedrich Händel, der in London lebte, und Edward Elgar wird zu hören sein.