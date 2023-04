Die Sport-Journalistin Monica Lierhaus wird wieder über Sport und Fußball im deutschen Fernsehen berichten. Bei RTL verriet sie, was sie in der nächsten Zeit vorhat.

Mit großer Vorfreude fiebert die Sportmoderatorin Monica Lierhaus ihrem Comeback im Free-TV bei RTL entgegen. In einem Interview am Donnerstagabend bei RTL am Rande des Europa League-Spiels Leverkusen gegen Saint Gilloise verriet sie, was die Zuschauerinnen und Zuschauer in den nächsten Wochen von ihr erwarten können.

Es gehe ihr "sehr gut", sagte die 52-Jährige. "Ich bin wahnsinnig gern in Stadien." Es könne "nicht besser sein".

Monica Lierhaus berichtet über Special Olympics

Über ihre TV-Pläne verriet sie im RTL-Interview, dass sie anlässlich der Special Olympics Porträts von Teilnehmenden filmen werde. Dafür habe sie bereits eine Fußballmannschaft aus Berlin getroffen. "Ich war so angetan, wie euphorisch und grandios die waren."

Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics World Games statt, erstmals in Deutschland. Bei der Sportveranstaltung treten Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung an. RTL ist Medienpartner der inklusiven Sportveranstaltung.

Außerdem wird Lierhaus für eine Themenwoche zum Thema Inklusion Menschen treffen und mit ihnen darüber sprechen, wie sie mit ihrer Behinderung klarkommen. "Ein sehr bewegendes Thema", sagte sie.

Im Juni berichtet Lierhaus von DFB-Länderspiel

"Neben den geplanten TV-Sporteinsätzen engagiert sich Monica Lierhaus dauerhaft als Inklusionsberaterin für das Unternehmen RTL Deutschland und ist zudem im Rahmen einer für den Sommer geplanten 'Woche der Vielfalt' zum Thema Inklusion in interne und externe Themen und Formate eingebunden", hieß es in einer RTL-Pressemitteilung.

Im Juni wird Lierhaus dann gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian König (55) als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. "Ehrlich gesagt kann ich es kaum beschreiben. Ich freue mich da irrsinnig drauf", sagte Lierhaus.

Am Dienstag hatte der Sender RTL das TV-Comeback von Lierhaus offiziell verkündet. Bei dem Kölner Sender soll sie bei RTL Aktuell auch den Sport moderieren und von weiteren Live-Sportereignissen berichten. Auch für die Sendung "Punkt 12" soll die Moderatorin Helden des Alltags begleiten.

"Ich freue mich einfach, wieder da zu sein!", sagte Monica Lierhaus zu ihrem Comeback.

Lierhaus bekannt aus "Sportschau"

2009 wurde bei der Moderatorin ein Aneurysma festgestellt. Bei der Entfernung kam es zu Komplikationen. Infolgedessen musste Lierhaus ins künstliche Koma versetzt werden. In der Reha musste sie wieder lernen, zu schlucken, zu essen und sich zu bewegen. In der Zeit darauf war sie nur selten im TV zu sehen.

Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die "Sportschau" in der ARD moderiert.