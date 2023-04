© The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images

K-Pop-Star Moonbin wurde nur 25 Jahre alt. Wie die Polizei mitteilte, beging er vermutlich Selbstmord. Eine Autopsie soll Klarheit bringen.

Der südkoreanische Sänger Moonbin ist tot. Wie unter anderem das südkoreanische Nachrichtenportal "X Sports News" berichtet, teilte die Polizei in der Hauptstadt Seoul mit, dass sein Manager ihn am Montagabend um 20:10 Uhr leblos in seiner Wohnung im Stadtteil Gangnam-gu aufgefunden habe. Zuvor soll er nicht bei geplanten Proben aufgetaucht sein. Moonbin wurde nur 25 Jahre alt.

Seine Band Astro teilte auf Instagram ein Statement des Plattenlabels Fantagio Music und bestätigte damit den Tod ihres Mitglieds. Darin heißt es: "Am 19. April verließ uns das Astro-Mitglied Moonbin plötzlich und wurde ein Stern am Himmel." Man trauere mit der Familie des Verstorbenen. Unter Berufung auf Polizeikreise heißt es in den Berichten, dass Moonbin wahrscheinlich Selbstmord begangen habe. Eine Autopsie soll nun die genauen Umstände klären. Moon Bin, so sein eigentlicher Name, hinterlässt seine Eltern und seine Schwester Moon Sua, Sängerin der K-Pop-Gruppe Billlie.

Moonbin legte 2019 eine Pause ein

Moonbin war Sänger, Schauspieler, Tänzer und Model und wurde vor allem als Mitglied der sehr erfolgreichen Boyband Astro berühmt. Gemeinsam mit seinem Bandkollegen Yoon San-ha (23) war er auch als Moonbin & Sanha aktiv und erfolgreich. 2019 legte der Künstler aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein, kehrte allerdings 2020 wieder in die Gruppe zurück. Der Sänger war seit 2009 Teil der Band Astro.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111