Morena Baccarin und Ben McKenzie bei einem Auftritt in New York

Morena Baccarin erwartet das zweite gemeinsame Kind mit Ben McKenzie. In einer TV-Show präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch.

Morena Baccarin (41) ist schwanger. Die "Deadpool"-Schauspielerin verkündete in der Show "The Talk", dass sie das zweite gemeinsame Kind mit Ehemann Benjamin McKenzie (42) erwartet. In der Sendung zeigte sie einen bereits beachtlichen Babybauch. Die beiden Schauspieler sind schon Eltern der vierjährigen Frances Laiz. Baccarin hat zudem Sohn Julius (7) aus ihrer ersten Ehe mit Regisseur Austin Chick (49).

Baccarin und McKenzie heirateten im Juni 2017 in einer kleinen Zeremonie in New York. Im November 2016 war die Verlobung des Schauspieler-Paares bekannt geworden. Die beiden lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten zur Serie "Gotham" näher kennen und sind seit Sommer 2015 ein Paar. Allerdings standen sie bereits 2006 in McKenzies Erfolgsserie "O.C., California" gemeinsam vor der Kamera. Baccarin hatte damals einen kurzen Gastauftritt.