Der US-amerikanische TV-Star Morgan Stevens ist tot in seinem Haus aufgefunden worden. Er wurde 70 Jahre alt.

Morgan Stevens, der zahlreiche Rollen in berühmten Fernsehserien spielte, ist tot. Der Schauspieler wurde laut US-Promiportal "TMZ" von Polizisten leblos in seinem Haus aufgefunden. Er starb "wahrscheinlich eines natürlichen Todes", heißt es. Dem Bericht zufolge hatte ein Nachbar die Polizei informiert, nachdem er Stevens einige Tage lang nicht gesehen hatte.

Stevens wurde am 16. Oktober 1951 in Knoxville, Tennessee, geboren und ging kurz nach seinem College-Abschluss nach Hollywood. Er war unter anderem in "Die Waltons", "Airwolf" oder "Walker, Texas Ranger" zu sehen. Seine erste große Rolle hatte er in der Serie "Fame - Der Weg zum Ruhm". Bekannt wurde er zudem durch wiederkehrende Rollen in "Melrose Place" und "A Year in the Life".

Morgan Stevens soll Opfer von Polizeigewalt gewesen sein

Im August 1989 sorgte der Schauspieler abseits der Kameras für Schlagzeilen. Stevens hatte US-Medienberichten zufolge einen kleinen Autounfall. Er wurde von der Polizei von Los Angeles anschließend wegen Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen. Während der Zeit auf der Polizeiwache soll er geschlagen worden sein. Stevens hatte angeblich eine gebrochene Nase und weitere Verletzungen im Gesicht. Ein Blutalkoholtest befreite ihn von den Vorwürfen, die bei seiner Festnahme erhoben wurden. Wegen seiner Verletzungen soll es eine außergerichtliche Einigung gegeben haben.