"The Walking Dead"-Schauspieler Moses J. Moseley: Todesursache steht fest – US-Präsident Biden schickt Beileidsbrief an Familie

Im Januar wurde der Schauspieler Moses J. Moseley, der Teil der erfolgreichen US-Serie "The Walking Dead" war, tot aufgefunden. Jetzt wurde die Todesursache zwar geklärt, doch es bleiben immer noch offene Fragen.

Am 26. Januar wurde Moses J. Moseley tot aufgefunden – in seinem Auto auf einem Parkplatz in Stockbridge, Georgia. Bislang war unklar, woran der US-Schauspieler gestorben ist. Jetzt hat das Nachrichtenportal "TMZ" die Sterbeurkunde veröffentlicht.

Demnach starb der 31-Jährige durch eine Schusswunde im Kopf. Allerdings konnte nicht abschließend geklärt werden, ob es sich bei dem tödlichen Schuss um einen Unfall, einen Suizid oder ein Tötungsdelikt handelte.

Familie von Moses J. Moseley glaubt an Mord

Die Polizei in Georgia hatte zunächst begonnen, seinen Tod als möglichen Suizid zu untersuchen. Die Familie von Moseley glaubte jedoch, dass an seinem Tod etwas faul war und stellte die Theorie auf, dass er entführt und ermordet worden sein könnte.

Der Totenschein besagt, dass Moses sich selbst erschossen hat, aber auch, dass die Absicht hinter dem tödlichen Schuss unbekannt ist.

Wie die Schwester des Toten "TMZ" berichtet, bekam die Familie diese Woche einen Brief von Präsident Joe Biden, der darin sein Beileid aussprach. Darin hießt es unter anderem: "Ich weiß, dass es nur wenige Worte gibt, die den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen lindern können. Ich bin in Gedanken und Gebeten bei Ihnen. Auch wenn der Trauerprozess nie ganz endet, verspreche ich Ihnen, dass der Tag kommen wird, an dem die Erinnerung an Moses Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, bevor sie Ihnen eine Träne in die Augen treibt."

Moseley wurde bekannt durch "The Walking Dead"

Trotz der Ergebnisse in Moses' Totenschein glaubt die Familie immer noch, dass er sich nicht selbst umgebracht hat und dass er ermordet wurde.

Moseley wurde unter anderem durch seine Rolle in "The Walking Dead" bekannt. In der Erfolgsserie spielte er einen der Zombies von Michonne (gespielt von Danai Gurira). Er trat auch in den Fernsehserien "Watchmen" und "Queen of the South" sowie in Filmen wie "Die Tribute von Panem: Catching Fire", "Joyful Noise" und "The Internship" auf.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

