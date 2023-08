Motsi Mabuse hat ihre Fans mit ihrer natürlichen Schönheit verzückt. Auf Instagram teilte sie ein sommerliches Bild im Badeanzug.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42) ist für ihren makellosen Stil auf den roten Teppichen dieser Welt bekannt. Mit ihren über 570.000 Followern hat Mabuse jetzt jedoch auf Instagram ein sommerliches Bild im Badeanzug geteilt. Dabei zeigt sich die 42-Jährige in ihrer ganzen, natürlichen Schönheit. Für den Schnappschuss hat sie nämlich auf erkennbares Make-up verzichtet.

"Du bist perfekt"

"Befreit man sich von dem Bedürfnis nach Perfektion, kann man sein", schreibt die ehemalige Profitänzerin zu dem von ihr geposteten Bild, auf dem sie einen roten Badeanzug trägt, und ein Handtuch um ihre ganz offenbar noch nassen Haare gewickelt hat.

Mabuses Fans und Follower reagieren in den Kommentaren begeistert auf das Foto. "Du bist perfekt", findet etwa ein User. "Sieht sehr natürlich aus", bemerkt ein Zweiter, und ein weiterer fügt hinzu: "Du siehst wunderschön aus."

Motsi Mabuse traf gleich mehrmals König Charles III.

Die "Let's Dance"-Jurorin scheint derzeit eine kleine Auszeit von ihrem bisherigen, ereignisreichen Jahr zu genießen. Zu Beginn des Jahres hatte Mabuse mit ihren Jury-Kollegen Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) noch bei der 16. Staffel der RTL-Tanzshow die Noten verteilt. Ende März traf Mabuse dann in Berlin den englischen König Charles III. (74), dem sie auf einem feierlichen Staatsbankett freudestrahlend die Hand schüttelte.

Und auch bei den Charles' Krönungsfeierlichkeiten Anfang Mai war sie in London zugegen. Mabuse coachte hier den Krönungs-Chor der Sendung "Sing for the King". König Charles III. und seine Ehefrau, Königin Camilla (76), gelten als große Fans der "Let's Dance"-Jurorin. Mabuse kennt das royale Ehepaar aufgrund ihres Engagements in der britischen Sendung "Strictly Come Dancing", dem britischen Pendant zur RTL-Sendung. Mabuse selbst erklärte zuvor, dass es ihr Traum sei, irgendwann "Strictly Come Dancing" im Buckingham Palast zu produzieren.