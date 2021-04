Motsi Mabuse feiert am 11. April ihren 40. Geburtstag. Nach einem TV-Auftritt wurde sie am Vorabend mit Kuchen und Luftballons überrascht.

Motsi Mabuse feiert an diesem Sonntag (11. April) ihren 40. Geburtstag. Die Tanztrainerin ist derzeit mit ihrer Jury-Tätigkeit bei "Let's Dance" und "Let's Dance - Kids" gut beschäftigt. Am Samstagabend trat sie mit Kolleginnen dann auch noch als Ersatz von Günther Jauch (64) in "Denn sie wissen nicht, was passiert!" auf. Im Backstage-Bereich ließen es sich die Kollegen nicht nehmen und überraschten die beliebte RTL-Jurorin nach der Show mit Kuchen, Blumen und Luftballons, wie Mabuse in einem Instagram-Post verriet.

Unter dem Posting sammelten sich schnell zahlreiche prominente Glückwünsche an, unter anderem von Frauke Ludowig (57), Vanessa Mai (28), Sylvie Meis (42) oder Jimi Blue Ochsenknecht (29). "Happy Motsi-Day!", wünschte Musiker Alec Völkel (49) und Lilly Becker (44) begrüßte Mabuse im "40's Club" und würdigte das Geburtstagkind als "wunderbare Freundin und absolute Powerfrau".

Wie verbringt Motsi Mabuse ihren Geburtstag?

"Ich habe keine Angst vor dem Älterwerden. Ich freue mich, es ist ein Gefühl von Neubeginn", verriet Mabuse wenige Stunden vor ihrem Geburtstags-Countdown in einer Instagram-Story. Mit ihrer Familie werde sie nur zu dritt "leise und klein" feiern.