Sehen Sie im Video: Was wurde eigentlich aus Mr. Bean? Die Erfolge des Schauspielers Rowan Atkinson.

















Mit seiner tollpatschigen Art sorgte der Schauspieler in seiner Kultrolle besonders in den 90er Jahren für viele Lacher bei den Zuschauern. Trotz des riesigen Erfolges blieb es danach relativ still um den heute 67-Jährigen. 1997 und 2007 begeisterte der Schauspieler nochmal in seiner Paraderolle in den Kinofilmen „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm „ sowie in „MR. BEAN MACHT FERIEN" - Sein übrigens letzter Auftritt als Mr. Bean. In der erfolgreichen Filmkomödie "Johnny English" spielte Atkinson einen trotteligen Agenten. Eine Parodie auf die James-Bond-Filme, die auch deshalb so erfolgreich war, weil der Schauspieler das Original sehr gut kannte. 1983 spielte er an der Seite von Sean Connery in dem Bondfilm „Sag niemals nie". In den letzten Jahren mussten Fans auf neue Filme ihres neurotischen Sonderlings „ Mr. Bean" verzichten. In der britischen Krimiserie „Kommissar Maigret" tauschte Rowan Atkinson seine einstige Rolle gegen den Job als seriösen Kommissar. Seine einzigartige Mimik hat der Schauspieler allerdings nicht ganz ad acta gelegt. Fans des Schauspielers dürfen sich freuen. Denn im Dezember 2023 soll der Film "Wonka" in die Kinos kommen. Bei der Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Charlie und die Schokoladenfabrik" wird auch Rowan Atkinson eine Rolle spielen.

Mehr