Dass Taylor Swift bei Preisverleihungen abräumt, ist Routine. Bei den MTV Video Music Awards sorgte dafür Shakira für Abwechslung.

Taylor Swift (33) dominiert die MTV Video Music Awards. Dank ihres Albums "Midnights" durfte die Künstlerin mehrere Preise mit nach Hause nehmen, darunter ihren insgesamt vierten für das Video des Jahres, dieses Mal für "Anti-Hero".

Bei der Award Show, die aus dem Prudential Center in New Jersey übertragen wurde, gab es für Swift zudem noch eine große Überraschung: Die ehemalige Boygroup *NSYNC, bestehend aus Chris Kirkpatrick (51), JC Chasez (47), Justin Timberlake (42), Lance Bass (44) und Joey Fatone (46), zeichnete die Sängerin in der Kategorie "Best Pop" aus. Swift wurde zudem unter anderem noch für die beste Regie und den Song des Jahres geehrt.

Shakira lässt sich feiern

Swifts Kollegin Shakira (46) wurde mit dem Ehrenpreis "Video Vanguard Award" ausgezeichnet. Den Weg zur Bühne legte die kolumbianische Sängerin per Crowdsurfing zurück. Die Künstlerin lieferte außerdem US-Medienberichten zufolge eine Darbietung ihrer Hits ab und gewann in der Kategorie "Best Collaboration" für "TQG" mit Karol G (32).

Shakira hat ihre Kinder bei den VMAs dabei

Bei der Preisverleihung bedankte sich Shakira bei Menschen, die "eine Schlüsselrolle in meiner visuellen Geschichte gespielt haben", sowie bei ihrem Label und ihren Eltern. Sie sprach zudem ihre beiden Kinder Milan (10) und Sasha (8) an, die sie zu der Zeremonie begleitet haben: "Vielen Dank, dass ihr mich aufgemuntert habt und mir das Gefühl gegeben habt, dass Mama alles kann", sagte sie Berichten zufolge zu den beiden.

Auf dem roten Teppich der VMAs glänzte Shakira zuvor in einer glamourösen goldenen Robe. Ihre Söhne trugen aufeinander abgestimmte Outfits. Sie präsentierten zwei schwarz-gelbe Trainingsanzüge und dazu passende Turnschuhe im gleichen Design.

Die Kinder stammen aus Shakiras Beziehung mit Ex-Fußballer Gerard Piqué (36). Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Wenig später kamen sie zusammen und galten elf Jahre als eines der großen Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. 2022 trennte sich das Paar.