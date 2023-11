Ihr Konzertfilm war bereits in den Kinos ein voller Erfolg. Bald können die Fans von Musikerin Taylor Swift sich auch über eine Streaming-Version freuen. Und es gibt weitere Überraschungen.

Popstar Taylor Swift hat eine Geburtstags-Überraschung: Am 13. Dezember werde sie ihren Konzertfilm zur laufenden Welttournee "The Eras Tour" per Streaming herausbringen, teilte die Sängerin in ihren sozialen Medien mit. Swift wird an dem Tag 34 Jahre alt.

Sie wollte auf eine lustige Art und Weise mit ihren Fans Zuhause das gemeinsame Jahr feiern, führte die Sängerin weiter aus. Die Streaming-Version enthalte gegenüber dem Kinofilm zudem drei weitere Songs - "Wildest Dreams", "The Archer" und "Long Live". Der Stream wird erst in den USA und Kanada erhältlich sein, weitere Länder sollen folgen.

"Taylor Swift: The Eras Tour" war Mitte Oktober weltweit in die Kinos gekommen. Der Konzertfilm stellte an seinem Startwochenende auf Anhieb einen Rekord auf. Mit einem Einspiel von rund 95 Millionen Dollar allein in Nordamerika übertraf der Film den bis dahin erfolgreichsten Konzertfilm "Never Say Never" (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber, der in seiner gesamten Laufzeit 73 Millionen Dollar einbrachte.

Die Sängerin ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Mit einem Konzert in São Paulo schloss sie am Sonntag ihre Südamerika-Etappe ab, im Februar soll die Tournee in Japan fortgesetzt werden. Der Europa-Auftakt ist für Mai in Paris geplant. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.