Als Schüler "hatte" Jamal Edwards als erster die Idee, unbekannte Musiker mit Youtube bekannt zu machen. Seiner Plattform SVTV verdanken zahlreiche Musiker ihre Karriere. Am Sonntag starb er mit nur 31 Jahren.

Jamal Edwards gründete die Musikplattform SVTV, als er 15 Jahre alt war, nachdem er zu Weihnachten eine Kamera geschenkt bekommen hatte. SBTV verhalf Dutzenden von Stars zum Durchbruch. Edwards war Regisseur, Autor, DJ, Unternehmer und Designer und wurde 2014 – im Alter von 24 Jahren – für seine Arbeit im Musikbereich mit einem MBE (Member of the Order of the British Empire) geehrt. Die Karrieren einiger der erfolgreichsten Musiker der Welt – darunter Ed Sheeran, Dave und Jessie J – starteten auf SBTV, bevor sie von großen Labels unter Vertrag genommen wurden.

Edwards sagte, er habe SBTV "mit einem 20-Pfund-Handy" gegründet, als er noch zur Schule ging, und es dann zu einem führenden Online-Jugendsender ausgebaut. Sein Youtube-Kanal wurde 2006 gegründet und hat heute 1,2 Millionen Abonnenten und fast eine Milliarde Aufrufe.

Edwards sagte, er habe SBTV damals gegründet, um seinen Freunden eine Plattform zu bieten. "Es war frustrierend, zur Schule zu gehen, und alle redeten darüber, wie wir unsere Videos auf MTV bekommen."

"Youtube war damals ungefähr ein Jahr alt. Ich dachte: 'Ich habe zu Weihnachten eine Kamera bekommen, ich werde anfangen, Leute zu filmen und sie hochzuladen.'"

Handy für 20 Pfund

"Alle sahen mich an und dachten 'Was machst du, als könntest du mit diesen großen Unternehmen konkurrieren', aber ich war jung genug, um zu glauben, dass ich etwas ändern könnte."

"Ich versuche, mich auf Leute zu konzentrieren, die so eine Plattform nicht haben. Ich möchte nicht nur einen wirklich bekannten Künstler, sondern auch die aufstrebenden."

Edwards wurde 1990 in Luton geboren und wuchs in Acton, West London, auf. Er erwarb am Ealing College einen Abschluss in Bewegtbildmedien und arbeitete im Einzelhandel, um sich finanziell über Wasser zu halten, während er an SBTV arbeitete.

Als er Erfolg hatte, engagierte sich Edwards für psychische Gesundheit und die Finanzierung von Jugendzentren. Er setzte sich sehr für die Enttabuisierung von psychischen Problemen von Männern ein, sprach über seine eigenen Ängste und startete 2021 ein Projekt zur Renovierung und Wiedereröffnung von Jugendzentren. Jamal besuchte Anfang des Monats die Brit Awards und trat noch am Samstagabend bei einem Konzert in London als DJ auf. Sonntag Morgen wurde er tot aufgefunden.

Die Branche steht unter Schock nach seinem Tod. Eine Todesursache wurde noch nicht genannt.

Stimmen zu seinem Tod

Auf seinem offiziellen Youtube-Konto hieß es: "Wir haben heute eine Legende verloren. Jamal Edwards war eine Inspiration für so viele, er unterstützte Künstler und prägte die Kultur durch SBTV."

"Ich war heute am Set, als ich die tragische Nachricht erfuhr, dass mein guter Freund Jamal Edwards verstorben ist, und ich bin wirklich untröstlich", schrieb der Schauspieler Adam Deacon auf Twitter. "Jamal war einer der nettesten, bodenständigsten und bescheidensten Menschen, die ich in dieser Branche kennengelernt habe. Er hat sich immer Zeit für mich genommen, auch wenn es sonst niemand getan hat."

Auch Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sprach sein Beileid aus: "Die britische Musik- und Unterhaltungsbranche hat einen ihrer hellsten Stars verloren."

Ein Fan schrieb: "Jamal Edwards ist einfach einer der einflussreichsten Menschen der letzten 15 Jahre in Großbritannien, er hat so viel für so viele Menschen getan, RIP".