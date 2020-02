Muss das Wendler-Bashing wirklich sein?

Seit Wochen wettert Oliver Pocher (42) gegen Michael Wendler (47). Sein neuester Coup: Einen eigenen Instagram-Filter im Wendler-Look, den er feierlich in seinem neuesten Post präsentiert. Zuvor parodierte der Comedian in den letzten Tagen immer wieder den Schlager-Star und machte sich über das seltsame Gebaren des Wendlers in der Öffentlichkeit lustig. Sei es ein grotesker Trailer zum neuen Wendler-Album im Pocher-Style. Das Pocher'sche Insta-Profil quillt gerade zu über von Wendler-Posts.

Dabei stellt sich vielen, auch seinen eigenen Fans, die Frage: Warum macht Pocher das überhaupt? Hat er es wirklich nötig, sich über einen fragwürdigen Schlagermusiker in einer Tour unter der Gürtellinie lustig zu machen und so Aufmerksamkeit abzugreifen? Eigentlich, so könnte man zumindest meinen, hat Oliver Pocher sein ganz persönliches Karriere-Tief längst überwunden und bräuchte diese Publicity überhaupt nicht mehr. Nachdem es in den vergangenen Jahren zunehmend ruhiger um ihn wurde, überraschte zunächst seine Rückkehr Ende 2019 als Moderator in der RTL-Show "5 gegen Jauch".

Oliver Pocher hat Karriereknick eigentlich durchschritten

Wenig später wurde bekannt, dass Pocher sogar einen neuen Exklusivvertrag über zwei Jahre mit RTL unterzeichnet hat, der ihm zwei Primetime-Moderationen bescheren wird. Er selbst sprach damals von einer "frohen Kunde", die er seinen Fans mitteilen müsse. Sein Comeback hat Pocher vor allem seiner "Let's Dance"-Teilnahme zu verdanken. Zwar holte er nur den siebten Platz, entpuppte sich aber dennoch schnell als Publikumsliebling, auch war er bei der folgenden Live-Tour durch Deutschland der Zuschauermagnet.

Warum dann also diese teilweise billig anmutende Wendler-Anbiederei? Langeweile? Ein Fan bringt es in einem der zahlreichen Post möglicherweise ziemlich treffend auf den Punkt: "Ja, der Wendler ist ein absoluter Vollidiot! Muss man aber das Thema so sehr ausreizen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren? Gibt es nichts anderes, weitaus Bedeutenderes, worüber man sich lustig machen kann, als einen Mann, der eh schon am Boden liegt, ohne es selbst zu merken?"