Sehen Sie im Video: Nach Aaron Carters Tod – Bruder Nick verarbeitet den Verlust in einem Song.









Ihre Beziehung war nicht einfach. Nach dem Tod von Aaron Carter, soll „Backstreet Boys"-Sänger Nick Carter seinem verstorbenen Bruder einen emotionalen Song widmen. Wie Quellen aus der Musikbranche berichten, arbeitet der 42-Jährige bereits seit kurz nach Aarons Tod im November 2022 an dem Lied. Die Beziehung der beiden Geschwister war kompliziert und von Höhen und Tiefen geprägt. 2019 erwirkte Nick sogar eine einstweilige Verfügung gegen seinen jüngeren Bruder. Trotz der teils schwierigen Beziehung, soll der Sänger über seine bedingungslose Liebe seinem Bruder gegenüber singen. Auf Instagram hat Nick bereits entsprechende Andeutungen gemacht. Dort postete der Sänger ein Video, in dem er traurig zu Boden schaut. Ansonsten ist nur das Datum „1-11-23" zu sehen. Am elften Januar wird Nick den besonderen Song, den er seinem Bruder widmet, wohl veröffentlichen.

Mehr