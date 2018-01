"Unüberbrückbare Differenzen" gibt Ewan McGregor in seinem Antrag zur Scheidung an. Der Schauspieler will jetzt endgültig einen Schlussstrich unter seine 22-jährige Ehe ziehen, nachdem im Oktober Fotos veröffentlicht wurden, die den Schotten in inniger Umarmung und sogar küssend mit seinem "Fargo"-Co-Star Mary Elizabeth Winstead zeigten. Das Pikante damals: McGregor und seine Frau Eve Mavrakis hatten ihre Trennung noch gar nicht bekannt gegeben. Kurze Zeit später dann die Bestätigung von einem Sprecher des Paares: Seit Mai 2017 sollen McGregor und Mavrakis schon getrennte Wege gehen. Im gleichen Monat trennte sich auch Winstead von ihrem Ehemann Riley Stearns, mit dem die Schauspielerin 15 Jahre zusammen war. Dass die Trennungen sich rein zufällig überschnitten haben, ist also durchaus fraglich.

Fullscreen





Ewan McGregors Frau war nach seiner Golden-Globes-Rede wütend

Als McGregor sich in seiner Golden-Globes-Rede sowohl bei Mavrakis als auch bei Winstead bedankte, ruhte sich die 51-jährige Ex-Frau gerade nach einer Knie-Operation in Los Angeles aus. Gesehen hatte sie die Rede aber trotzdem, wie Mavrakis der "Daily Mail" bestätigte: "Ja, ich hab sie gesehen. Nein, ich mochte seine Rede nicht. Es ist keine schöne Situation. Es ist erschütternd und privat", offenbarte sie. "Es ist wie es ist, und ich versuche, das Beste daraus zu machen."

McGregors Töchter stehen zu ihrer Mutter

Helfen tun ihr dabei ihre Kinder. Vier Töchter – davon drei leibliche und eine Adoptivtochter aus der Mongolei – haben der "Star Wars"-Star und die Set-Designerin. Und auch die haben, so scheint es, eine eindeutige Meinung zu ihrem Vater. Die zweitälteste Tochter, Esther McGregor, veröffentlichte kürzlich ein Video auf Instagram, in dem sie ein selbst geschriebenes Lied singt. Und der Songtext kann als bittere Abrechnung mit dem 46-Jährigen verstanden werden: "I’m taking my time read some dumb shit that I found online, seeing those pictures, they’re making me cry… And I don’t know to forgive. I don’t know if I can. Ruining me" (auf Deutsch: Ich nehme mir Zeit und lese dummes Zeug online, sehe diese Bilder, sie bringen mich zum Weinen… Ich weiß nicht, ob ich vergeben kann, es ruiniert mich). In den Kommentaren wird die 16-Jährige nicht nur für ihre musikalischen Fähigkeiten gelobt, sondern auch für ihre Loyalität ihrer Mutter gegenüber.

Der Weg für McGregor und Winstead ist jetzt frei



Kurz vor den Golden Globes hatte Mavrakis ein Urlaubsbild von sich und ihren vier Töchtern gepostet und dazu geschrieben: "Dies wird unsere Weihnachts-/Silvesterkarte. Ich bin so dankbar für meine liebevollen Mädchen." McGregor fehlte auf dem Schnappschuss. Angeblich ist die Familie der festen Meinung, er stecke in einer schlimmen Midlife-Crisis und wäre nur deshalb auf die Avancen der 13 Jahre jüngeren Winstead eingegangen. "Ewan ist ein Opfer seiner eigenen Handlungen", antwortete Mavrakis einem Fan auf Instagram. Mit der Scheidung steht einer neuen Beziehung ihres Ex-Mannes jedenfalls nichts mehr im Wege.