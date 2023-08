Jamie Foxx wurde nach einem Instagram-Post Antisemitismus vorgeworfen. Der Schauspieler hat sich nun entschuldigt und sein Posting erklärt.

Schauspieler Jamie Foxx (55) hat sich nach einem Antisemitismus-Vorwurf zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Post erklärt er seinen rund 16,7 Millionen Followern: "Ich möchte mich bei der jüdischen Gemeinde und allen entschuldigen, die sich durch meinen Beitrag beleidigt fühlten. Ich weiß jetzt, dass meine Wortwahl Menschen verärgert hat, und es tut mir leid. Das war nie meine Absicht."

Jamie Foxx: "Habe nur Liebe in meinem Herzen"

Wie unter anderem CNN berichtet, hatte Foxx zuvor in einem bereits wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: "Sie haben diesen Typen namens Jesus getötet. Was, denkst du, werden sie dir antun?" Zudem fügte er die Hashtags #fakefriends (zu Deutsch: falsche Freunde) und #fakelove (zu Deutsch: falsche Liebe) an. Dem Schauspieler wurde daraufhin vorgeworfen, sich antisemitisch geäußert zu haben und mit "sie" die jüdische Gemeinde gemeint haben soll. "Um es klarzustellen: Ich wurde von einem falschen Freund betrogen und das meinte ich mit 'sie'", betonte Foxx nun in seinem Instagram-Post. "Ich habe nur Liebe in meinem Herzen für jeden. Ich liebe und unterstütze die jüdische Gemeinschaft. Ich entschuldige mich zutiefst bei allen, die ich gekränkt habe."

Auch Jennifer Aniston (54) hat sich zum Vorwurf gegen ihren Schauspielkollegen geäußert, da sie den umstrittenen Post zuvor offenbar geliked hatte und dafür ebenfalls Kritik einstecken musste. Wie "Page Six" berichtet, schrieb der "Friends"-Star in einer Instagram-Story: "Das macht mich wirklich wütend. Ich habe diesen Beitrag weder absichtlich noch aus Versehen 'geliked'." Zudem stellte sie weiter klar: "Und was noch wichtiger ist, ich möchte meinen Freunden und allen, die dadurch verletzt werden, dass dies in ihren Feeds auftaucht, klar machen - ich unterstütze in keinster Form Antisemitismus. Und ich toleriere wirklich keinen Hass jeglicher Art."