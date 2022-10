Pietro Lombardi und Laura Maria trauen sich: Er hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, wie das Paar auf Instagram enthüllte.

Es läuft wie am Schnürchen bei Pietro Lombardi (30) und seiner Freundin Laura Maria: Rund zwei Monate, nachdem das Paar verkündet hat, erstmals gemeinsam Eltern zu werden, hat der Musiker nun um die Hand seiner Angebeteten angehalten - und die hat selbstredend "Ja gesagt", wie sie auf ihrem Instagram-Account umgehend mitteilte. Mit der alles entscheidenden Frage "Willst du mich heiraten" hinter sich, die ihr Lombardi als Schriftzug auf Englisch und auf Rosen gebettet gestellt hat, präsentierte sie sogleich stolz ihren Verlobungsklunker.

"Ich liebe dich und unseren kleinen Schatz", schrieb Lombardi zu Lauras Post. Glückwünsche gab es dafür unter anderem von Giovanni Zarrella (44), der auch im Namen seiner Frau Jana Ina (45) freudig kommentierte: "Wenn 2 Menschen sich finden und eine Familie daraus wird. Glückwünsche von uns." Und auch Yeliz Koc (28) ist überglücklich für ihre Freundin: "Omg!!!!! Herzlichen Glückwunsch mein Schatz. Ich freue mich sooooo sehr für euch!"

Auch im Beruf läuft es

Doch nicht nur privat scheint Lombardi und seiner designierten Ehefrau derzeit alles zu gelingen. Auch beruflich starten die beiden gemeinsam zunehmend durch. Seit September präsentieren die beiden einmal wöchentlich ihren Podcast "On Off", der nach ihrer turbulenten Anfangszeit als Liebespaar benannt ist und in dem sie über Gott und die Welt plaudern. Anfang Oktober 2022 startete zudem Lombardis eigene Dokureihe auf RTL+ namens "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe". Darin nimmt der Star seine Zuschauer mit auf die Suche nach einem Talent für sein neu gegründetes Label.

Die vielleicht größte Herausforderung neben Windeln wechseln erwartet den werdenden Vater jedoch im kommenden Jahr. An der Seite von Rückkehrer Dieter Bohlen (68) sowie neben Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26) wird er in der 20. Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzen.