Laut einem Bericht der britischen "Sun" sollen sich die Spice Girls erneut getrennt haben. Die neue Tour war schon geplant. Doch jetzt scheint alles anders zu kommen.

"I'll tell you what I want, what I really, really want", sangen die Spice Girls in ihrer Debütsingle Wannabe aus dem Jahr 1996. Doch wie es aussieht, ist es heute nicht mehr die gemeinsame Band, die sie wirklich wollen.

Ein Insider sagte nun der britischen Zeitung "The Sun": „Alles lief hervorragend – aber dann kam Corona und nahm den Schwung raus.“

Neue Projekte für jede

Geri Horner redet nun von „neuen TV-Sachen“, Emma Bunton kümmere sich um TV- und Radioprojekte „und die beiden Mels konzentrieren sich auf ihre eigenen Sachen“. Die Pläne für eine erneute Tour mit Auftritten in Australien und für einen gemeinsamen Film liegen somit erst einmal auf Eis.

Die Spice Girls waren eine der erfolgreichsten Girlbands der 90er Jahre, wenn nicht sogar die erfolgreichste. Sie verkauften bisher mehr als 85 Millionen Tonträger. In ihrer Bandgeschichte haben sie sich nun ingesamt schon fünf Mal getrennt.

Nicht die erste Reunion

2018 war die letzte Reunion. die dazugehörige Tour fand 2019 statt. Geri Horner und Mel B sollen demnach die treibenden Kräfte der Gruppe gewesen sein. Victoria Beckham jedoch fehlte bei der Tour. Sie wollte sich lieber ihrer Familie und ihrem Modelabel widmen. Die übrigen vier Spice Girls traten bei 13 Konzerten in Großbritannien und Irland vor rund 700.000 Fans auf. Damit verdienten sie umgerechnet fast 95 Millionen Euro.

Eine sechste Reunion ist also nicht ganz unwahrscheinlich. Vielleicht machen sie in ein paar Jahren wieder zusammen Musik und nehmen ein neues Album auf. Auszuschließen ist es jedenfalls nicht. Ein offizielles Statement der Band fehlt aber zunächst. Bis dahin sollten sich Fans als Trost die Klassiker der Band anhören wie Spice Up Your Life, Who Do You Think You Are und Say You’ll Be There.

Verwendete Quellen: SUN, Daily Mail