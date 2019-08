Helene Fischer ist bekannt für ihre spektakulären Bühnen-Shows mit vielen Kostümwechseln.

Vor allem ein Outfit sorgte nun für Ärger:

Dieses figurbetonte Latex-Outfit in dem sie gegen Ende ihrer Show auftritt.

Für die ZDF-Journalistin Maja Weber absolut kein akzeptables Kostüm.

"Findet ein 'Superstar' wie Helene Fischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne, als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam?" Maja Weber via Twitter

"Ach so. Ein 'Höhepunkt' der Show ist, dass sich Frau Fischer von zwei Herren noch in Wasser wälzt. Na dann hat auch das Latex-Outfit seinen Sinn." Maja Weber via Twitter

"Rotlichtviertel"? "Reeperbahn"? Für viele Fans ging das eindeutig zu weit.

Nun distanziert sich auch das ZDF von der Kritik der 42-Jährigen.

Gegenüber der BILD sagte ein Sprecher des Senders:

"Das ZDF teilt in keiner Weise die Meinung von Frau Weber. Wir sind stolz darauf, dass Helene Fischer mit ihren Auftritten und Konzerten im ZDF präsent und erfolgreich ist."

Und auch Schlager-Ikone Heino stärkte Helene den Rücken:

"Ich finde, dass Helene dieses Lack-Outfit durchaus tragen kann, ohne dass es billig aussieht. Es mit Prostitution in Verbindung zu setzen, ist Quatsch. Sie geht ja mit dem Outfit nicht in die Kirche, sondern steht auf der Bühne, da gehört so was heute dazu."

Trotz Gegenwind: Weber steht zu ihrer Kritik:

"Ein deutschsprachiger 'Superstar' wie Frau Fischer setzt Maßstäbe in Deutschland. Sie hätte die MACHT, mit dem leidigen 'sex sells'-Maßstäbe zu brechen und mit anderen Materialien neue Maßstäbe zu setzen. Greift stattdessen in die Tabubruch-Mottenkiste, in der nunmal auch Latex liegt."

Fairerweise muss man aber sagen:

Bei Helenes Show müssen sich auch die Männer so anziehen.