Einen Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral verlassen die Mitglieder der königlichen Familie den schottischen Landsitz und kehren nach London zurück. In einem silbernen Audi werden der neue König Charles III. und seine Frau Camilla zum Flughafen gebracht. "Der Tod meiner geliebten Mutter ist ein Moment tiefer Trauer", hatte der 73-Jährige in einem ersten offiziellen Statement mitgeteilt. Der Buckingham Palast hatte am Donnerstagabend um 19.30 Uhr deutscher Zeit mitgeteilt, dass die britische Königin im Alter von 96 Jahren gestorben ist.

Mehr