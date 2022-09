Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral sind einige Mitglieder der Royal Family zurück nach London gereist. Der neue britische König Charles III. fuhr am Freitag gemeinsam mit seiner Frau Camilla in einem Fahrzeugkonvoi in Richtung des Flughafens von Aberdeen. Dort bestieg er einen Privatjet, der in in die britische Hauptstadt bringt.

Am Abend (19 Uhr MESZ) wird sich der 73-Jährige in einer aufgezeichneten Fernsehansprache an seine Untertanen wenden. Zuvor ist eine erste Audienz mit Premierministerin Liz Truss geplant. Ein Regierungssprecher erklärte am Freitag, das gesamte Kabinett stehe "geeint" hinter dem König.

An der Londoner St. Paul's-Kathedrale, an Westminster Abbey, auf Schloss Windsor und an Kirchen im ganzen Land erklang am Mittag zum Gedenken an die verstorbene Queen Glockengeläut. Anschließend wurden am Londoner Tower und weiteren Orten im Vereinigten Königreichs 96 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr der Queen.

Am Samstag wird Charles III. gemäß dem Zeremoniell zum König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, tritt der Accession Council um 11 Uhr MESZ zusammen, die Ausrufung erfolgt um 12 Uhr MESZ vom Balkon des St. James's-Palasts aus.