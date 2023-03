Wie sehr sie der Tod ihres Bruders Jansen noch immer mitnimmt, hat Hayden Panettiere nun deutlich während eines TV-Auftritts gezeigt.

Mehr als zwei Wochen ist es nun her, dass Hayden Panettiere (33) überraschend ihren jüngeren Bruder Jansen Panettiere (1994-2023) verloren hat. Der 28-jährige Schauspieler verstarb am 19. Februar an den Folgen einer Kardiomegalie (vergrößertes Herz). Nach der Tragödie absolvierte die US-Schauspielerin nun wieder einen größeren TV-Auftritt in der Show "Good Morning America", bei dem sie erstmals öffentlich über ihren Verlust gesprochen hat.

"Er ist genau hier bei mir"

Im Fokus stand vorerst der neue Film "Scream 6" (ab 9. März im Kino), in dem Panettiere in ihrer Rolle der Kirby Reed zurückkehrt. Zunächst wirkte die Schauspielerin gefasst, bis Moderator Michael Strahan (51) ihr jedoch sein Beileid wegen ihres verstorbenen Bruders aussprach. Den Tränen nah, antwortete Panettiere: "Danke. Er ist genau hier bei mir."

Jansen Panettiere war bekannt für seine Synchronsprecherrollen in "Ice Age 2 - Jetzt taut's" und "Familie X - In geheimer Mission" sowie unter anderem für seine Auftritte im Film "Ein verhexter Sommertag" oder "The Walking Dead". In der Serie war er 2019 in einer Episode zu sehen.