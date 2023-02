Nachdem die Familie von Bruce Willis seine Demenz-Diagnose öffentlich machte, haben Stars ihr Mitgefühl in den sozialen Medien ausgedrückt.

In einem gemeinsamen Statement hat die Familie von Hollywood-Star Bruce Willis (67) seine Demenz-Erkrankung öffentlich gemacht. Bei dem 67-Jährigen ist demnach die frontotemporale Demenz, auch FDT genannt, diagnostiziert worden, bei der Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns absterben. Nach Angaben der Familie soll sich der Gesundheitszustand des Stars zuletzt verschlechtert haben. Im März vergangenen Jahres hatte Willis' Familie eine Aphasie-Diagnose des ehemaligen Schauspielers publik gemacht.

Nach der neuesten Erklärung, die Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis (44), seine Ex-Frau Demi Moore (60) und seine Töchter in den sozialen Medien teilten, machten sich dort Anteilnahme und Bestürzung breit. "Dein Vater ist so eine verdammte Legende", schrieb "Breaking Bad"-Schauspieler Aaron Paul (43) unter dem Instagram-Post von Rumer Willis (34). "Ich umarme dich und deine wundervolle Familie." Ireland Baldwin (27) schicke Rumer und ihrer Familie "all meine Liebe". Alyssa Milano (50) oder Wilmer Valderrama (43) zeigten ebenso ihr Mitgefühl.

Unter Demi Moores Posting hinterließen Kolleginnen wie Selma Blair (50), Michelle Pfeiffer (64) oder Melanie Griffith (65) Herzchen-Emojis. "Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich sende Bruce und allen Familien Liebe", erklärte zudem Rita Wilson (66). "Schicke euch Liebe und Kraft, das gemeinsam durchzustehen", schrieb Model Helena Christensen (54) zu Tallulah Willis' (29) Post.

Klare Diagnose bringt Schmerz und Erleichterung

Die "genauere Diagnose frontotemporale Demenz" sei für Willis' Familienmitglieder "schmerzhaft", doch gleichzeitig sei es "eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben", heißt es in dem gemeinsamen Statement. "Heute gibt es keine Behandlungsmöglichkeit für diese Krankheit, eine Tatsache, die - wie wir hoffen - sich in den kommenden Jahren ändern kann", erklärte die Familie, die zu der Erklärung Foto veröffentlichte, das einen glücklich wirkenden Bruce Willis an einem Strand zeigt.