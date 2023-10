Will Smiths bewegender Brief an seine Frau

Erst vor kurzem gab Jada Pinkett Smith das Ende ihrer Beziehung mit dem Hollywood-Star bekannt. Nun überrascht Will Smith sie mit einem Brief und blickt auf die gemeinsame Vergangenheit zurück.

Wenige Tage nach der Enthüllung über die Trennung des Paares hat Hollywood-Star Will Smith (55, "King Richard") seiner Frau Jada Pinkett Smith (52, "Bad Moms") einen emotionalen Brief geschrieben. "Du bist einzigartig, eine seltene Mischung aus Kraft und Sensibilität", hieß es in dem Brief, den Gastgeber Jay Shetty in einer am Montag (Ortszeit) erschienenen Folge seines Podcasts "On Purpose with Jay Shetty" verlas - zu Gast war bei ihm Jada Pinkett Smith.

Will Smith gratulierte demnach Pinkett Smith zu ihren Memoiren, die am Dienstag unter dem Titel "Worthy" erschienen. Es sei überwältigend gewesen, seine eigene Geschichte darin zu lesen. Obwohl er den Großteil seines Lebens an der Seite seiner Frau verbracht habe, sei er beim Lesen "schockiert und fassungslos" gewesen, inspiriert und untröstlich. "Wenn ich dieses Buch vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte ich dich bestimmt öfter umarmt. Ich fange jetzt damit an", hieß es weiter. "Willkommen im Club der Autoren", schrieb Smith, "ich liebe dich unendlich."

"Das ist wunderschön", sagte Pinkett Smith zu den Worten ihres Mannes, "deswegen kann ich mich von diesem Witzbold nicht scheiden lassen." Sie bedaure nichts, wenn sie auf die Beziehung zurückblicke. "Alles, was zwischen uns passiert ist, war absolut perfekt, all die Schönheit und all das Hässliche, um uns an den Ort zu bringen, an den wir gekommen sind." Die Schauspielerin hatte vergangene Woche in einem Fernsehinterview enthüllt, dass die Eheleute bereits seit 2016 "völlig getrennte Leben" führten.

Das seit 1997 verheiratete Paar hat zwei erwachsene Kinder, zudem hat Smith noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Durch einen Ohrfeigen-Vorfall bei der Oscar-Verleihung 2022 geriet das Paar wieder in die Schlagzeilen: Smith hatte dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Pinkett Smith gemacht hatte. Smith entschuldigte sich später. Er wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen.